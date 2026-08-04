“Di spalle a questo mondo”: Wanda Marasco presenta il romanzo vincitore del Premio Campiello

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sarà Wanda Marasco, vincitrice del Premio Campiello 2025, ad aprire l’ultima settimana di “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

L’appuntamento è in programma venerdì 7 agosto alle 19.00 in piazza Orto del Lilli.

L’autrice

Scrittrice e drammaturga nata a Napoli, Wanda Marasco è considerata una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea. È autrice di romanzi ed opere teatrali, è stata più volte finalista al Premio Strega e nel 2025 ha conquistato il prestigioso Campiello con il romanzo “Di spalle a questo mondo”, edito da Neri Pozza, che presenterà a Castiglione della Pescaia.

“Di spalle a questo mondo” racconta la storia del medico napoletano dell’Ottocento Ferdinando Palasciano e di sua moglie Olga. Attraverso le loro vicende, il romanzo intreccia amore, ideali, follia e sofferenza, offrendo una profonda riflessione sulla fragilità dell’essere umano e sul sottile confine tra salvezza e dolore.

A dialogare con l’autrice sarà il giornalista Pierfrancesco De Robertis.