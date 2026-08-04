Home Castiglione della Pescaia“Di spalle a questo mondo”: Wanda Marasco presenta il romanzo vincitore del Premio Campiello
Castiglione della PescaiaCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Castiglione della PescaiaCultura e Spettacoli Grosseto

“Di spalle a questo mondo”: Wanda Marasco presenta il romanzo vincitore del Premio Campiello

Nuovo appuntamento con "Castiglione racconta"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sarà Wanda Marasco, vincitrice del Premio Campiello 2025, ad aprire l’ultima settimana di “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

L’appuntamento è in programma venerdì 7 agosto alle 19.00 in piazza Orto del Lilli.

L’autrice

Scrittrice e drammaturga nata a Napoli, Wanda Marasco è considerata una delle voci più originali della narrativa italiana contemporanea. È autrice di romanzi ed opere teatrali, è stata più volte finalista al Premio Strega e nel 2025 ha conquistato il prestigioso Campiello con il romanzo “Di spalle a questo mondo”, edito da Neri Pozza, che presenterà a Castiglione della Pescaia.

“Di spalle a questo mondo” racconta la storia del medico napoletano dell’Ottocento Ferdinando Palasciano e di sua moglie Olga. Attraverso le loro vicende, il romanzo intreccia amore, ideali, follia e sofferenza, offrendo una profonda riflessione sulla fragilità dell’essere umano e sul sottile confine tra salvezza e dolore.

A dialogare con l’autrice sarà il giornalista Pierfrancesco De Robertis.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Orbetello Piano Festival: il concerto di Yuki Mihara...

La lista civica “L’Alternativa” si rafforza: Simona Tozzi...

Muore ex vice sindaco: il cordoglio dell’amministrazione comunale

Siamo soli nell’universo? L’Astrobiologia all’Osservatorio Astronomico di Roselle

UNITRE, il Comune di Grosseto rinnova il proprio...

Sotto una stella cadente: la magia di “Francesco”...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: