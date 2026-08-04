La piazza della frazione si rifà il trucco: il Comune investe 60mila euro

Grosseto. Prosegue il programma di manutenzione straordinaria della viabilità nelle frazioni del Comune di Grosseto.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del piano viabile di piazza del Marinaio, ad Alberese, con un investimento complessivo di 60mila euro.

I lavori

L’intervento consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza della pavimentazione stradale, migliorando la viabilità e la fruibilità della piazza da parte di residenti e visitatori.

“Continuiamo a investire nella manutenzione delle nostre frazioni – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – perché garantire strade e spazi pubblici sicuri e funzionali significa migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini e rendere il territorio sempre più accogliente. Con questo intervento diamo una risposta puntuale a una criticità della frazione di Alberese, confermando l’attenzione dell’amministrazione verso le esigenze delle comunità locali e la valorizzazione degli spazi pubblici”.