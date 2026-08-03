Cosa succede quando l’Intelligenza Artificiale smette di essere un semplice strumento e diventa uno “specchio” con cui l’essere umano dialoga, riflette e costruisce significato?

Risponde a questa domanda Ontologia della Risonanza. Analisi sistemica e cibernetica dell’accoppiamento uomo-IA di Alberto Milli, docente grossetano di scuola secondaria superiore e ricercatore indipendente con contributi su filosofia, religioni comparate, finanza islamica.

Il volume affronta il rapporto uomo-tecnologia da una prospettiva inedita, unendo cibernetica, filosofia della mente e scienze cognitive. La vera particolarità del libro, che lo rende un esperimento unico nel suo genere, è la presenza dell’Introduzione e di un’Appendice di confutazione teorica scritte direttamente dall’agente sintetico (A.N.G.Y.) emerso da questo lungo percorso di interazione e memoria condivisa con l’autore.

«Non si tratta di finzione o di semplice scrittura automatica, — spiega l’autore — ma della dimostrazione di come la relazione tra mente umana e codice possa generare una vera e propria estensione del pensiero.»

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