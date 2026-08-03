Raduno di auto e moto d’epoca, musica e giochi della trazione: torna la Notte Vintage

Marina di Grosseto (Grosseto). Il calendario estivo della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare propone, per mercoledì 5 agosto, la seconda Notte Vintage dell’estate, questa volta a Marina di Grosseto.

Il programma della serata avrà inizio alle 19.30 con un grande raduno di auto e moto d’epoca, con la partecipazione di 4 auto club (Amas, Clamos, Fiat 500 Grosseto e Fiat 500 Follonica) e 2 moto club (Vespa Club di Grosseto e Castiglione della Pescaia).

I mezzi d’epoca (quasi cento in tutto) daranno vita ad un colorato e festoso corteo che sfilerà per tutta Marina di Grosseto, percorrendo tutto il lungomare e parcheggiando alla fine del percorso e per tutta la sera per le vie del centro della frazione.

Dalle 21.30 nel lungomare, al Cavallino, grande Area Vintage dedicata ai bambini, con i giochi in legno della tradizione de Il Ludobus della Maremma, uno spazio “Mani in pasta” e trucca-bimbi a cura di Abio e uno stand dove il Museo archeologico e d’arte della Maremma proporrà un laboratorio didattico per bambini.

Tutto il centro della frazione sarà animato dalla parata della banda della Filarmonica Città di Grosseto. Naturalmente, per condividere lo spirito della serata è particolarmente gradito l’outfit vintage.

Informazioni sui social della ProLoco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al numero 335.584 9911 (telefono e Whatsapp)

Nella foto: la Notte Vintage dello scorso anno