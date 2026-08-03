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Barca rischia di affondare: passeggeri soccorsi da altri natanti

L'episodio è accaduto a Porto Ercole

di Redazione
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Porto Ercole (Grosseto). Domenica 2 agosto, intorno alle 18,  una barca in vetroresina di 5 metri circa, presa a noleggio a Porto Ercole, è stata avvistata davanti Punta Avvoltore mezza affondata, con solo la prua fuori dell’acqua, da Fabio Andreuccetti, ex segretario del Circolo nautico e della Vela Argentario di Cala Galera e giudice di regata, oltre che collaboratore di Artemare Club.

Gli occupanti sono stati recuperati da un’imbarcazione di Gerardo Crisanti e riportati a Porto Ercole. Nel frattempo, è arrivato un gommone della ditta Trillocco e, successivamente, con l’aiuto di un secondo gommone, la barca è stata trainata fino a Porto Ercole.

Fabio Andreuccetti ha recuperato in mare paglioli, cuscini, giubbotti salvagente e ciambella anulare, consegnandoli ad un altro mezzo uscito in soccorso da Porto Ercole, condotto da Paolo Lamaro, fratello del capitano della Nazionale di rugby.

Il comandante Daniele Busetto, di Artemare Club, ricorda che aiutare in mare persone e mezzi è fondamentale, seguendo alcune pratiche e il principio dell’obbligo di soccorso, e c’è il dovere di prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare, a condizione che l’intervento non metta a repentaglio coloro che soccorrono.

Foto di Fabio Andreuccetti

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