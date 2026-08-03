Home GrossetoParchi, Simiani: “Meloni taglia risorse, Toscana penalizzata”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Parchi, Simiani: “Meloni taglia risorse, Toscana penalizzata”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Grosseto.Il Governo Meloni dimostra ancora una volta di considerare l’ambiente un capitolo da cui attingere risorse invece che un patrimonio da tutelare. Lo schema di riparto dei fondi per parchi e aree protette, in discussione alla Camera, rende concreti i tagli previsti dall’ultima Legge di Bilancio: una scelta che riduce drasticamente i finanziamenti destinati a enti che già operano con risorse insufficienti e che, soprattutto nelle aree montane e interne, rappresentano un presidio fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Sono stati penalizzati anche i parchi minerari con tagli di circa il 10 per cento. La Toscana, con i parchi delle Colline Metallifere grossetane e del Museo delle Miniere dell’Amiata, è tra le regioni maggiormente colpite. Si tratta di una decurtazione pesantissima che colpisce territori già fragili e spesso dimenticati, privandoli di risorse indispensabili per valorizzare il patrimonio ambientale, storico e turistico e contrastare lo spopolamento. È inaccettabile che, pur di fare cassa, il Governo scarichi ancora una volta il peso dei propri tagli su chi difende il nostro patrimonio naturale e sostiene le aree più marginali del paese”: conclude Simiani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tari, Scarlino Futura: “Il Comune non trova soluzioni...

Sanità: il dottor Giorgio Ventoruzzo alla guida del...

Cibo portato da casa in spiaggia, Confartigianato: “Nessun...

Piano faunistico venatorio, Coldiretti: “Bene approvazione della Regione,...

Tavolo della Famiglia, Gabbrielli: “Deluso da mancata istituzione,...

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” in concerto nel...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: