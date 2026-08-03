Parchi, Simiani: “Meloni taglia risorse, Toscana penalizzata”

Grosseto. “Il Governo Meloni dimostra ancora una volta di considerare l’ambiente un capitolo da cui attingere risorse invece che un patrimonio da tutelare. Lo schema di riparto dei fondi per parchi e aree protette, in discussione alla Camera, rende concreti i tagli previsti dall’ultima Legge di Bilancio: una scelta che riduce drasticamente i finanziamenti destinati a enti che già operano con risorse insufficienti e che, soprattutto nelle aree montane e interne, rappresentano un presidio fondamentale per la tutela del territorio, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

“Sono stati penalizzati anche i parchi minerari con tagli di circa il 10 per cento. La Toscana, con i parchi delle Colline Metallifere grossetane e del Museo delle Miniere dell’Amiata, è tra le regioni maggiormente colpite. Si tratta di una decurtazione pesantissima che colpisce territori già fragili e spesso dimenticati, privandoli di risorse indispensabili per valorizzare il patrimonio ambientale, storico e turistico e contrastare lo spopolamento. È inaccettabile che, pur di fare cassa, il Governo scarichi ancora una volta il peso dei propri tagli su chi difende il nostro patrimonio naturale e sostiene le aree più marginali del paese”: conclude Simiani.