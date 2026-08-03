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Cinema e letteratura: il programma delle iniziative in paese e nella frazione

Mercoledì 5 agosto ci sarà una nuova proiezione di Filminsieme, la rassegna promossa da #capalbiogiovani

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Prosegue la stagione culturale di Capalbio.

Oltre alle serate al Teatro del Leccio di Capalbio Libri, mercoledì 5 agosto, alle 21.15, ci sarà un nuovo appuntamento con Filminsieme, la rassegna cinematografica promossa da #capalbiogiovani che, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, animerà con una proiezione la serata dei residenti e dei turisti.

Il programma completo delle proiezioni di luglio e agosto è disponibile al punto di informazioni turistiche in piazza Aldo Moro e alla chiesa Santa Maria Goretti, a Capalbio Scalo.

Il programma completo della stagione culturale è disponibile sul sito www.fondazionecapalbio.it.

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