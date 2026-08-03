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Red Dragon: lo yacht lungo quasi 52 metri solca il mare dell’Argentario

di Redazione
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Porto Ercole (Grosseto). Nel weekend del primo agosto ha scelto di dare fonda davanti a Port Ercole un altro super yacht a vela, il Red Dragon, subito documentato da Artemare Club per l’archivio storico dello Yachting.

Racconta il comandante Daniele Busetto che Red Dragon, lungo 51,7 metri, è stato costruito nel 2008 da Alloy Yachts in Nuova Zelanda, presenta un design esterno di Dubois Naval Architects Ltd. e un design interno di Wilmotte & Associés Architectes, con architettura navale di Dubois Naval Architects Ltd; può ospitare fino a 10 persone e dispone di sistemazioni per 10 membri di equipaggio, ha lo scafo e la sovra struttura in alluminio.

La propulsione a motore è alimentata da 1 Caterpillar Inc, che gli permette di raggiungere una velocità massima di 15 nodi. Red Dragon pare sia elencato al numero 996 nella classifica mondiale degli yacht più grandi del mondo, è il settimo più grande costruito da Alloy Yachts.

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