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“Estra ON air”: quinto appuntamento del vodcast di Estra

In studio Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra per parlare di "Estra e lo sport: l'energia delle comunità"

di Redazione
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Grosseto. Domani, martedì 4 agosto, alle 20.45, va in onda la quinta puntata di “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana.

Ospite della puntata è Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra, che dialoga con la conduttrice Virginia Masoni su  “Estra e lo sport: l’energia delle comunità”. Al centro del racconto il contributo di Estra alle tante realtà sportive dei territori: associazioni, realtà più o meno grandi e strutturate che con il loro impegno promuovono, attraverso lo sport, valori come inclusione, partecipazione, benessere, spirito di squadra.

Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.

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