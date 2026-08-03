“Estra ON air”: quinto appuntamento del vodcast di Estra

Grosseto. Domani, martedì 4 agosto, alle 20.45, va in onda la quinta puntata di “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana.

Ospite della puntata è Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra, che dialoga con la conduttrice Virginia Masoni su “Estra e lo sport: l’energia delle comunità”. Al centro del racconto il contributo di Estra alle tante realtà sportive dei territori: associazioni, realtà più o meno grandi e strutturate che con il loro impegno promuovono, attraverso lo sport, valori come inclusione, partecipazione, benessere, spirito di squadra.