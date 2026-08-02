“Te la do’ io la Toscana”: la presentazione del programma di Food Network parte dalla Maremma

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Martedì 4 agosto Castiglione della Pescaia ospiterà la presentazione della versione integrale di “Te la do’ io la Toscana”, il nuovo progetto televisivo con Luisanna Messeri, dedicato alla scoperta dei territori, delle tradizioni, delle produzioni agroalimentari e delle persone della Toscana più autentica.

Sarà un appuntamento speciale, in piazza Solti alle 21.15, dedicato alla memoria di Paolo Chiappini, tra i principali artefici del progetto, recentemente scomparso, realizzato con il supporto di Vetrina Toscana e del Comune di Castiglione della Pescaia, che rappresenta un momento di incontro con il pubblico prima della successiva tappa al Clorofilla Film Festival nell’ambito di Festambiente.

In onda su Food Network dal 1° luglio, nella versione ridotta, il programma propone un racconto della Toscana che va oltre la dimensione enogastronomica. Attraverso incontri con produttori, pescatori, allevatori, vignaioli, artigiani e protagonisti della cucina toscana, Luisanna Messeri accompagna gli spettatori in un viaggio che parte dalla Maremma per valorizzare biodiversità, cultura, paesaggio e tradizioni, offrendo uno sguardo autentico sul patrimonio della regione.

«Promuovere la Toscana – dichiara l’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras – significa raccontarne l’identità più profonda, fatta di paesaggi straordinari, ma soprattutto di comunità, tradizioni, saperi e sapori che rendono ogni territorio unico. Progetti come ‘Te la do’ io la Toscana’ contribuiscono a costruire un turismo sempre più consapevole e sostenibile, capace di valorizzare le aree meno conosciute e di generare opportunità per le imprese, i produttori e le comunità locali. È questo il modello di promozione che la Regione Toscana sostiene, mettendo al centro autenticità, qualità e cultura del territorio».

«Siamo orgogliosi di accogliere a Castiglione della Pescaia la presentazione di un progetto che sceglie di raccontare la Toscana partendo proprio dalla Maremma – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi -. Per il nostro Comune è un’importante occasione di visibilità e di promozione, ma anche il riconoscimento del valore di un territorio che ha saputo conservare nel tempo la propria identità. Fare gli onori di casa in un appuntamento come questo significa condividere con il pubblico un patrimonio fatto di paesaggi, cultura, tradizioni e persone che rappresentano la vera ricchezza della nostra comunità».

‘Te la do’ io la Toscana’ non è stato il solito programma di cucina, è stato il racconto inedito di una terra e delle persone che la vivono. Accompagnata dall’inseparabile cane Bacco, Luisanna Messeri è partita con il suo viaggio dalla Maremma, terra di boschi, campagne e mare, dove la natura e il suo paesaggio conservano ancora un carattere selvaggio. E ogni tappa ha fatto sentire la sua voce.

«Ho voluto raccontare una Toscana vissuta dall’interno, attraverso le persone che ogni giorno custodiscono il territorio con il loro lavoro e la loro passione, non solo un elenco di luoghi o prodotti. Partire dalla Maremma è stata una scelta naturale: è una terra autentica, sorprendente e ricca di storie che meritano di essere conosciute. Sono felice di presentare questo progetto proprio a Castiglione della Pescaia, un luogo che rappresenta perfettamente lo spirito del viaggio che abbiamo voluto raccontare», sottolinea Luisanna Messeri.

La presentazione del 4 agosto offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino la versione integrale del progetto, un affascinante racconto dedicato alla Toscana e le sue eccellenze.