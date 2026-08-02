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“Censurate! – Storie di canzoni da non cantare”: lo spettacolo in scena alla Rocca pisana

L'iniziativa è in programma domenica 26 luglio

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). Martedì 4 agosto, alle 21.15, alla Rocca pisana di Scarlino, andrà in scena il quinto spettacolo della rassegna “Letteratura & Teatro al Castello di Scarlino”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Scarlino con la direzione artistica di Giacomo Moscato.

Sul palco, Daniele Sgherri e Paolo Tenerini porteranno “Censurate! – Storie di canzoni da non cantare”, uno spettacolo di teatro-canzone sui brani musicali della musica leggera italiana che sono stati rifiutati, modificati o tagliati dalla Commissione di ascolto della Rai fino alla metà degli anni ’70.

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito, senza obbligo di prenotazione.

Lo spettacolo

Ispirato al libro “Censurate – Storie di canzoni vietate nella musica leggera italiana” di Daniele Sgherri, lo show è un viaggio audace attraverso le restrizioni imposte alla creatività. Il divulgatore Daniele Sgherri, con una narrazione avvincente, svela le radici della censura, esplorando le influenze politiche, ideologiche e morali che hanno segnato il nostro panorama musicale. Episodi controversi e scoop raccontano il coraggio degli artisti che sfidarono i divieti.

Il cantautore Paolo Tenerini esegue dal vivo i brani che furono costretti al silenzio o alla modifica, unendo melodia e storia. Lo spettacolo celebra la forza di chi ha difeso la propria voce, invitando a riflettere sul valore imprescindibile della libertà di espressione artistica.

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