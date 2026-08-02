Oltre 6,5 tonnellate di solidarietà: la “Raccolta di San Lorenzo” centra l’obiettivo

Grosseto. Si è conclusa con un bilancio molto importante la “Raccolta di San Lorenzo”, promossa per il dodicesimo anno consecutivo dalla dDocesi di Grosseto attraverso Caritas, per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà del territorio che sono accompagnate dalla bottega della solidarietà e dai centri di ascolto parrocchiali.

La generosità della cittadinanza presso i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia non ha deluso le attese: ai 3.663 chili raccolti nella sola giornata di oggi, si sommano infatti i poco meno di 29 quintali raccolti la scorsa settimana. Il dato complessivo finale raggiunto nelle due giornate sfiora così la quota di 6,5 tonnellate (6.543 kchili di generi alimentari di prima necessità e prodotti per l’igiene.

A rendere ancora più consistente il risultato della campagna è il prezioso intervento di Conad, che ha dimostrato ancora una volta grande attenzione verso la comunità donando 2 pancali di latte a lunga conservazione e mettendo già in programma la consegna, nei prossimi giorni, di ulteriori 2 pancali di passata di pomodoro.

“I numeri di questa raccolta dimostrano quanto sia forte il senso di comunità nel nostro territorio – sottolineano da Caritas –. In due sole giornate siamo riusciti a raccogliere una quantità di beni molto significativa e preziosa, che ci permetterà di sostenere in modo continuativo tante famiglie e persone fragili”.

Gli organizzatori desiderano esprimere il loro grazie ai cittadini e ai donatori, che con i loro acquisti solidali nei supermercati hanno riempito i carrelli di speranza. Ai volontari, vera anima dell’iniziativa, per la dedizione, il tempo e l’entusiasmo dimostrati durante entrambe le giornate di presidio. A Conad e Coop, per la sensibilità, il supporto logistico e le importanti donazioni a favore della causa.

I prodotti raccolti sono già stati stipati nel magazzino della Bottega in via Jugoslavia e rimpolperanno gli scaffali così da permerreee alle 200 famiglie del progetto e alle famiglie dei centri parrocchiali di ricevere ciò di cui hanno bisogno.