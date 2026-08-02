Porsche sbanda e sbatte contro una vetrina di un locale: danni alla facciata e ai tavoli

Punta Ala (Grosseto). Intorno alle 11.40 di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta in via della Moletta, nella frazione di Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia.
Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Punta Ala presenti sul posto, la conducente di una Porsche ha perso il controllo del veicolo terminando la propria corsa contro la vetrina di un’attività commerciale.
Fortunatamente, non si registrano feriti. L’impatto ha provocato danni alla facciata del locale, danneggiando uno spigolo del fabbricato, alcuni tavoli esterni e la struttura della tenda ombreggiante.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del fabbricato, verificando le condizioni della porzione interessata dall’urto.