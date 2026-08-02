“La passeggiata”: in paese chiusa al traffico e pedonalizzata la strada dove si trovano i negozi

Santa Fiora (Grosseto). A Santa Fiora nasce “La passeggiata”, un unico percorso pedonale da via Roma fino a piazza Garibaldi: il tratto iniziale di via Roma, in cui sono presenti le attività commerciali, dal 5 al 22 agosto, dalle 19 alle 24, sarà riservato esclusivamente ai pedoni.

Resta aperto alle auto il ponte, dove un ampio marciapiede consente alle persone di passeggiare in tutta sicurezza. La Giunta comunale ha così accolto la proposta avanzata dal Centro commerciale naturale, l’associazione degli esercenti, per creare una continuità pedonale, commerciale e turistica, tra piazza Garibaldi e via Roma, mediante il collegamento garantito dal Ponte Viadotto.

“Con questa iniziativa diamo seguito alla richiesta avanzata dal Centro commerciale naturale – spiega il sindaco Federico Balocchi –, vogliamo creare uno spazio dove le persone possano ritrovarsi, fare aperitivi e prendere un gelato, oppure semplicemente passeggiare. Così valorizziamo non solo il tratto iniziale di via Roma, la strada che accompagna cittadini e visitatori verso il cuore del centro storico, ma l’intero percorso che attraverso il viadotto conduce a piazza Garibaldi. Santa Fiora è già il ‘salotto buono’ dell’Amiata, che ora diventa ancora più accogliente e attrattivo: ci saranno così due ‘aree pedonali’ unite dal nostro ponte. Nelle sere d’agosto l’intero percorso da via Roma a piazza Garibaldi diventerà una piacevole passeggiata dedicata alle persone, offrendo l’opportunità di vivere Santa Fiora con maggiore tranquillità, incontrarsi, fare acquisti e riscoprire il paese. Durante l’estate Santa Fiora si anima con un ricco calendario di eventi, pensati sia per i residenti sia per i turisti, e anche le attività economiche propongono iniziative di intrattenimento: questo percorso consentirà di sostenerle, favorire la socialità e garantire un accesso ancora più piacevole al centro storico”.