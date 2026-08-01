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Cocoa Bean: il maxi yacht lungo 74 metri solca il mare dell’Argentario

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). Prosegue la gara tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano per arrivi di grandi panfili: giovedì 30 luglio è giunto davanti al borgo marinaro che ricorda Caravaggio il mega yacht Cocoa Bean, una meraviglia nautica alla fonda con eleganza nelle acque dell’Argentario.

Racconta il comandante Daniele Busetto, che lo ha documentato per l’archivio storico dello Yachting dell’associazione Artemare Club, che Cocoa Bean, lungo 74 metri, è lo yacht più grande mai costruito dal rinomato Trinità Yacht e ha fatto il suo debutto nel 2013; gli interni raffinati testimoniano l’ingegnosa abilità progettuale di Evan Marshall, per accogliere comodamente 12 ospiti con un equipaggio di 19 membri. Con due motori Caterpillar Marine raggiunge una velocità massima di 16 nodi e una velocità di crociera di 14 nodi. Il proprietario è Ali Ghandour, presidente della principale azienda di produzione alimentare Gandour & Sons, insieme a sua moglie, Maha al Juffali.

Il nome “Cocoa Bean” si riferisce probabilmente a uno dei prodotti di cioccolato della Ghandour Company.

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