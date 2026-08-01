La natura si risveglia al suono del pianoforte: concerto all’alba per Orbetello Piano Festival

Orbetello (Grosseto). La natura si risveglia al suono del pianoforte: è tutto pronto per uno degli eventi più amati e attesi dell’Orbetello Piano Festival,la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti che, fino al 6 agosto, porta la musica negli angoli più insoliti della laguna toscana.

Il concerto

Martedì 4 agosto alle ore 6.00, torna il “Concerto all’alba” nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello – Bosco di Patanella, un appuntamento intimo e pieno di magia che vede protagonista il talento di Denise Lutgens, direttrice artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum (Paesi Bassi), che offrirà al pubblico un’esperienza musicale immersiva, eseguendo brani di Satie, Chopin, Debussy al sorgere del sole.

Nata nei Paesi Bassi, Denise Lutgens manifesta sin dalla primissima infanzia un’innata passione per la musica e per il pianoforte. Inizia gli studi musicali a Venlo e, grazie a un precocissimo talento, viene ammessa a soli otto anni nella classe per giovani talenti del Conservatorio di Amsterdam. Prosegue la sua formazione al Conservatorio di Tilburg e all’Accademia Anton Rubinstein. Si perfezione alla Hochschule für Musik und Theater di Hannover.

Successivamente è la prima pianista olandese a essere ammessa al prestigioso Royal College of Music di Londra, per poi completare gli studi al Conservatorio Reale dell’Aia. Pluripremiata in importantissimi concorsi internazionali, accanto all’attività concertistica in tutta Europa, Denise sviluppa presto una profonda vocazione per la didattica e la direzione artistica. Nel 2009 fonda all’Aia la Holland International Piano School, istituzione di grande successo che dirige tuttora, e dal 2018 insegna al Globe Ckc a Hilversum. Sotto la sua guida, i suoi allievi hanno conquistato numerosi primi premi in rinomati contesti internazionali – tra cui l’Orbetello Piano Competition, il Danubia Talents e lo Steinway – esibendosi per importanti festival ed emittenti televisive.

Già organizzatrice nel 2015 di un grande concorso giovanile all’Aia, ha ulteriormente consolidato la sua figura di operatrice culturale assumendo la direzione artistica del Globe International Piano Competition di Hilversum, attività che affianca all’organizzazione di festival, masterclass e rinomate accademie estive e invernali dedicate ai giovani pianisti.

La XV edizione dell’Orbetello Piano Festival si concluderà giovedì 6 agosto (alle 19.30) sulla terrazza della Polveriera Guzman con il recital “Gran finale” che vedrà protagonista Yuki Mihara, vincitrice dell’Orbetello Piano Competition 2025, categoria Master.

Ideato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti per l’associazione culturale Kaletra, il festival è realizzato grazie al sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello. L’evento è inoltre reso possibile grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, oltre al supporto di numerosi sponsor privati.

Per l’appuntamento del 6 agosto, la manifestazione vanta una prestigiosa sinergia internazionale e istituzionale, fregiandosi del patrocinio e del sostegno della Provincia di Grosseto e del patrocinio dell’Istituto italiano di cultura giapponese.

Informazioni e biglietteria: cell. +39.389.2428801, www.orbetellopianofestival.it