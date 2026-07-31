Rottura di una condotta dell’acqua: possibili disagi, Acquedotto del Fiora al lavoro per riparare il guasto

Monte Argentario (Grosseto). Acquedotto del Fiora è al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento di ripristino urgente sulla condotta dorsale Terrarossa – Nodo Le Piane, interessata oggi, 31 luglio, da una rottura improvvisa. Sono state subito messe in campo tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare notevolmente i possibili disservizi, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.
La temporanea interruzione del flusso idrico interesserà le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice situate nelle località Val di Prato, Mascherino, Santa Liberata, Costa degli Ulivi, via Sasso dell’Acqua Viva, Pianone, Soda, Poggio Wongher, via dell’Argentiera e via delle Fornaci, a Porto Santo Stefano. Il normale flusso idrico verrà ripristinato, salvo imprevisti, nella tarda serata.
Si precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione del flusso.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.