Dog Beach: due appuntamenti dedicati al benessere e alla sicurezza dei cani

Grosseto – Due appuntamenti dedicati ai cani e ai loro proprietari animeranno la Dog Beach di Marina di Grosseto nel mese di agosto, con iniziative pensate per promuovere il benessere animale, la sicurezza e una fruizione sempre più consapevole della spiaggia.

Venerdì 8 agosto è in programma “Primo soccorso in spiaggia“, incontro realizzato in collaborazione con il medico veterinario Elisa Granatelli, mentre domenica 16 agosto si terrà “Giochi sotto l’ombrellone e acquaticità”, un momento dedicato al gioco, alla relazione tra cane e proprietario e all’approccio all’acqua, insieme agli educatori di IToscagnacci.

“La spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe rappresenta uno spazio sempre più apprezzato da cittadini e turisti, dove il benessere degli animali si unisce al rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli -. Questi appuntamenti vogliono offrire ai proprietari un’occasione per approfondire temi importanti e vivere la spiaggia in modo ancora più consapevole”.

La Dog Beach è un progetto ideato e promosso dal Comune di Grosseto e dall’Assessorato all’Ambiente, nato con l’obiettivo di offrire uno spazio dedicato al benessere dei cani e dei loro proprietari nel rispetto dell’ambiente e della corretta fruizione del litorale.