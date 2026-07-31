Concorso pubblico per un istruttore direttivo bibliotecario: al via le domande

Grosseto – Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo di Istruttore direttivo Servizi culturali – Bibliotecario, appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione del Ccnl Funzioni Locali.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 10 di sabato primo agosto fino alle ore 10 di lunedì 31 agosto 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale del Reclutamento InPA, accessibile anche dal sito istituzionale del Comune di Grosseto, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi.

Il bando completo, con i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda e tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale, è disponibile sul Portale InPA e sul sito istituzionale dell’Ente.