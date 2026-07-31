Home GrossetoAttualità GrossetoConcorso pubblico per un istruttore direttivo bibliotecario: al via le domande
Attualità GrossetoGrossetoNotizie dagli Enti

Concorso pubblico per un istruttore direttivo bibliotecario: al via le domande

di Cristina Zammataro
Scritto da Cristina Zammataro 0 commenti 0 views
Grosseto – Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con profilo di Istruttore direttivo Servizi culturali – Bibliotecario, appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione del Ccnl Funzioni Locali.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 10 di sabato primo agosto fino alle ore 10 di lunedì 31 agosto 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale del Reclutamento InPA, accessibile anche dal sito istituzionale del Comune di Grosseto, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi.
Il bando completo, con i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione della domanda e tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale, è disponibile sul Portale InPA e sul sito istituzionale dell’Ente.
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dog Beach: due appuntamenti dedicati al benessere e...

Rottura di una condotta dell’acqua: possibili disagi, Acquedotto...

Il Consiglio comunale approva l’assestamento di bilancio: oltre...

Agricoltura, Cia: “Bene proposta di legge regionale, ma...

ArcheOrchestra, a Roselle: “Semplicemente Mina” con l’Orchestra Suoni...

Autolinee Toscane: in vigore le nuove tariffe di...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: