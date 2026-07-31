“Music & Wine”: il Mefitis Quartet in concerto

Grosseto. La trentaseiesima edizione del festival internazionale “Music & Wine” entra nel vivo con una “serenata” tutta mediterranea che riempirà di ritmi, melodie e allegria il sagrato della chiesa di Istia d’Ombrone sabato 2 agosto alle 21.15, dove sul tipico palcoscenico naturale della piazzetta sarà protagonista il Mefitis Quartet, con le voci di Tiziana Lobosco (mezzosoprano), Valeria Veltro (contralto), Vita Cisullo al violino e Gaetano Agoglia alla chitarra ad intrattenere, divertire e far sognare “nei ricordi” il pubblico, tra canzoni della tradizione del sud Italia, canzone napoletana e musica internazionale dell’area mediterranea.

Il concerto

Un programma, quello proposto dal quartetto, che, partendo dai classici della canzone napoletana (quali “Dicitingiello vuie”, “Marechiare”, “Santa Lucia”, “Reginella”, “Me voglio fa na casa”, “Funiculì Funiculà”, “O surdato nnammurato”) passa poi all’area mediterrana con la splendida “Habanera” dalla Carmen di Bizet, la Vida Breve di De Falla per concludere con la Romanza e con il classico gran finale di “O sole mio”, nel quale tutto il pubblico, come da tradizione, sarà chiamato a partecipare.

Il Quartetto Mefitis è stato fondato da musicisti di alta formazione accademica, provenienti da diversi background musicali: Tiziana Lobosco e Valeria Veltro (mezzosoprano e contralto) si distinguono nella voce, Vita Cisullo e Gaetano Agoglia nel violino e nella chitarra e tutti, nonostante la giovane età, vantano una lunga carriera sia come solisti che in quartetto, collaborando con alcune delle principali istituzioni musicali italiane, europee e internazionali.

Al termine dello spettacolo, la Pro Loco di Istia d’Ombrone, coorganizzatore dell’evento, offrirà ai presenti una degustazione di vini. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito senza necessità di prenotazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival, al link www.musicwinefestival.it, o via Whatsapp (al numero 333.9905662) o tramite e-mail (amiquart@gmail.com).