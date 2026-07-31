Nasce la Consulta comunale dei giovani: sarà composta da 32 membri

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato l’istituzione della Consulta comunale dei giovani, denominata “Spazio Giovani – Laboratorio di cittadinanza attiva e inclusione sociale”, un nuovo organismo permanente di partecipazione, consultazione e proposta rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 30 anni, residenti o stabilmente inseriti nella comunità grossetana.

Il provvedimento, approvato con il voto favorevole della maggioranza consiliare e maturato attraverso un percorso di confronto con i gruppi di minoranza nelle commissioni competenti, nasce da un lavoro istruttorio durato oltre un anno, su iniziativa del consigliere Ludovico Baldi, condotto con il supporto degli assessorati alle politiche sociali e alle politiche giovanili e il coordinamento tecnico-amministrativo degli uffici comunali.

La Consulta dei giovani

La Consulta si propone come uno spazio strutturato di ascolto, confronto e proposta sulle principali tematiche di interesse per le nuove generazioni: inclusione sociale, istruzione, università, lavoro, formazione, cultura, sport, volontariato, mobilità internazionale, salute e benessere e rigenerazione degli spazi di aggregazione, con particolare attenzione ai contesti periferici e alle frazioni del territorio comunale. L’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare il ruolo dei giovani non solo come destinatari delle politiche pubbliche, ma come soggetti attivi nella loro definizione e realizzazione.

L’organismo sarà composto da un massimo di 32 componenti: un rappresentante per ciascun istituto di istruzione secondaria di secondo grado del territorio, rappresentanti di associazioni culturali, sportive, di volontariato e di categoria che operano stabilmente a favore dei giovani, rappresentanti di gruppi giovanili informali e, per almeno il 20% dei posti disponibili, giovani che parteciperanno a titolo individuale.

L’amministrazione comunale pubblicherà l’avviso pubblico per la costituzione della Consulta entro sessanta giorni dall’esecutività della delibera.