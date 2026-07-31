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Incidente stradale: tre persone ferite

Tutti e tre sono stati trasportati all'ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Incidente lungo la strada Saronnese Valdera, nel comune di Massa Marittima.

Per cause in corso di accertamento,  questa mattina, intorno alle 6.30, un veicolo è uscito di strada: nell’incidente sono rimasti feriti due uomini di 19 e 26 anni e una donna di 29 anni.

Tutti e tre sono stati trasportati all’ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2.

Sul posto, sono intervenuti l’ambulanza India della Croce Rossa di Follonica e l’ambulanza Blsd di Follonica, oltre alla Polizia stradale.

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