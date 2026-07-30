Sicurezza sull’Aurelia, Potenti: “Ministero promuoverà tavolo tecnico con Anas e Regione”

Grosseto. “Si è svolto oggi un incontro tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’amministratore delegato di Anas, Claudio Gemme, a cui ho partecipato, nel corso del quale sono state esaminate le principali criticità e le prospettive di miglioramento della SS 1 Aurelia, con particolare riferimento alle esigenze di mobilità, sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura.

Al termine del confronto, il Ministro ha dato mandato agli uffici del Mit di avviare un Tavolo tecnico con la Regione e Anas, finalizzato a individuare e promuovere ogni utile iniziativa volta all’innalzamento dei livelli di servizio e di sicurezza della SS 1 Aurelia, anche attraverso la definizione delle priorità di intervento e delle possibili soluzioni infrastrutturali”.

Così il senatore Manfredi Potenti della Lega.