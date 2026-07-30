Home GrossetoSicurezza sull’Aurelia, Potenti: “Ministero promuoverà tavolo tecnico con Anas e Regione”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Sicurezza sull’Aurelia, Potenti: “Ministero promuoverà tavolo tecnico con Anas e Regione”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 15 views

Grosseto. “Si è svolto oggi un incontro tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’amministratore delegato di Anas, Claudio Gemme, a cui ho partecipato, nel corso del quale sono state esaminate le principali criticità e le prospettive di miglioramento della SS 1 Aurelia, con particolare riferimento alle esigenze di mobilità, sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura.

Al termine del confronto, il Ministro ha dato mandato agli uffici del Mit di avviare un Tavolo tecnico con la Regione e Anas, finalizzato a individuare e promuovere ogni utile iniziativa volta all’innalzamento dei livelli di servizio e di sicurezza della SS 1 Aurelia, anche attraverso la definizione delle priorità di intervento e delle possibili soluzioni infrastrutturali”.

Così il senatore Manfredi Potenti della Lega.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

La Provincia accelera sugli investimenti: 1 milione e...

Approvato primo Piano faunistico venatorio regionale. Giani: “Strumento...

Caporalato, il Pd: “Modello Toscana sostituisce l’inerzia del...

Cent’anni don Franco: raccolti oltre 9mila euro per...

Donne e famiglie, il Pd: “La cura che...

Caporalato, Fratelli d’Italia: “Landini strumentalizza, ma il Governo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: