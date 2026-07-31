Circolo Tennis alle Paduline, Palmieri: “Realizzare anche un campo da bocce”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si parla ormai da tempo del prossimo trasferimento del Circolo Tennis di Castiglione della Pescaia nella zona delle Paduline, dove attualmente si trovano i campetti polivalenti. Di fronte a questo importante rinnovo urbanistico e sportivo, la lista civica “Castiglione il paese che amo”, guidata dal coordinatore Massimiliano Palmieri, lancia una proposta concreta: cogliere l’occasione del trasloco per realizzare, nello stesso contesto, anche un campo da bocce.

“Si tratterebbe del recupero di una storica e amata tradizione locale – spiega Palmieri -. Già negli anni ’70, proprio accanto ai vecchi campi da tennis, sorgeva un campo da bocce che ogni domenica si riempiva di appassionati. Successivamente, queste strutture furono spostate prima in pineta e poi nell’area adiacente ai campi polivalenti; tuttavia, la mancanza di una copertura ne ha sempre limitato l’utilizzo ai soli mesi estivi, decretandone col tempo l’abbandono. Oggi Castiglione della Pescaia è privo di uno spazio dedicato a questo sport. Il gioco delle bocce non è solo un passatempo, ma rappresenta un’importante attività intergenerazionale, un punto di aggregazione fondamentale per gli anziani e un’occasione di socialità per tutta la cittadinanza”.

“Il nostro laboratorio di idee, sempre attento alle reali necessità del territorio, chiede quindi ufficialmente all’amministrazione comunale di non limitarsi al trasferimento del tennis – termina Palmieri -, ma di inserire nel progetto urbanistico delle Paduline una pista da bocce moderna e funzionale, restituendo al paese un pezzo della sua storia e un prezioso spazio di socializzazion”e.