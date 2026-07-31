“Alla scoperta di Morricone. Vol. 3”: un omaggio al maestro sotto il cielo della Cava

Grosseto. Il tributo unico alle musiche del maestro Ennio Morricone torna alla Cava di Roselle con “Alla scoperta di Morricone vol. 3”, il concerto dell’Ensemble Symphony Orchestra.

L’appuntamento è sabato 1° agosto alle 21.30, con la rassegna “Flux” organizzata da M.Arte aps insieme alla cooperativa Uscita di Sicurezza, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il patrocinio del Comune di Grosseto e il supporto dei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia.

Il concerto

L’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, propone un omaggio alle musiche del grande compositore italiano, che si arricchisce unendo ai pezzi più celebri brani meno conosciuti, ma di grande bellezza, e attinge allo sconfinato repertorio del maestro Morricone per dare vita a un concerto dal grandissimo valore emozionale. Non solo musica, infatti, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche, che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Uno spettacolo che attinge a piene mani, e reinterpreta, il ricchissimo patrimonio di oltre 500 colonne sonore che hanno reso noto il nome del maestro Morricone nel mondo.

Durante le serate della rassegna “Flux” sarà attivo, dalle 19.30, il punto ristoro alla Cava di Roselle, dove sarà possibile acquistare bevande e panini.

I prossimi appuntamenti

La rassegna “Flux” prosegue e si conclude lunedì 3 agosto con “Francesco”, lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi dedicato a San Francesco nell’ottocentesimo anniversario della sua morte.

Informazioni utili

I biglietti sono disponibili sul sito e nei punti vendita TicketOne e all’indirizzo www.marte.18tickets.it