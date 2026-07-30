Aldo Cazzullo protagonista di “Castiglione Racconta” con il libro dedicato a San Francesco

Castiglione della Pescaia (Gr) – Sarà Aldo Cazzullo il protagonista dell’ultimo appuntamento della seconda settimana di “Castiglione Racconta”, la rassegna letteraria estiva ideata e curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis.

L’incontro è in programma domenica 2 agosto, alle 19:00, in Piazza Orto del Lilli, con uno dei giornalisti e scrittori più seguiti e apprezzati del panorama italiano.

Originario di Alba, Aldo Cazzullo è giornalista, scrittore e inviato speciale del Corriere della Sera, autore di numerosi saggi di storia e attualità tra i più letti in Italia. Alla carriera giornalistica affianca quella televisiva con il programma Una giornata particolare, in onda su La7, dedicato ai grandi protagonisti della storia.

A Castiglione della Pescaia presenterà ‘Francesco, il primo italiano’, pubblicato nel 2025 da HarperCollins. Il volume racconta la vita straordinaria di Francesco, la giovinezza piena di ideali cavallereschi, la rottura con il padre, la spoliazione, fino al grande mistero delle stimmate.

A dialogare con l’autore sarà Pierfrancesco De Robertis, giornalista e ideatore della rassegna.