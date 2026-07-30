Clorofilla Film Festival: clima ed economia nel documentario “The cost of growth”

Grosseto – Sono le connessioni tra economia e clima al centro del documentario “The Cost of Growth – Il costo della crescita” di Thomas Maddens, in programma per il Clorofilla Film Festival al Molino HUB domani, venerdì 31 luglio, alle 21. Lo spazio rigenerato, gestito da CLAN e Kansassiti su concessione dell’Istituzione Le Mura, ospita il secondo appuntamento del festival di cinema di Legambiente prima di spostarsi a Festambiente.

Per chi stiamo facendo crescere questa economia? A quali costi per l’umanità? Cosa c’è alla base degli sconvolgimenti socio-ambientali che stiamo vivendo?

A partire da questi interrogativi, due attiviste disilluse ci accompagnano tra le voci e i volti di chi resiste e si impegna a costruire nuovi scenari per attraversare la crisi climatica e sociale del nostro tempo. Il documentario collega le lotte locali contro le pratiche estrattive in Serbia, Italia e Norvegia a un dibattito più ampio su giustizia, democrazia e guerra, mostrando come la società civile in tutta Europa non solo rifiuti le false soluzioni istituzionali, ma stia anche creando alternative concrete: dall’organizzazione di movimenti dal basso a nuove forme di cooperazione, fino alla diffusione di pratiche socio-economiche inedite.

Le vicende raccontate condividono tratti comuni: l’indifferenza del potere di fronte alle istanze locali, l’asservimento politico all’imperativo della crescita, lo sfruttamento della terra e dei subalterni. Ma se da un lato The Cost of Growth getta luce sulla connivenza tra sistema d’impresa e politica — evidenziando come il recente programma di riarmo UE stia peggiorando la situazione con nuovi investimenti nel settore bellico, tra i più energivori e impattanti —, dall’altro mostra le alternative possibili (o quantomeno sondabili) al modello di sfruttamento del capitale.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Il Giardino degli Arcieri, Scuola Storie di cinema. Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il sostegno dell’Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Ingresso con tessera Kansassiti o CLAN