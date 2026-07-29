“RiTorniAmo”: il welfare aziendale di Estra rafforza il sostegno alle madri lavoratrici

Grosseto. Continua il progetto “RiTorniAmo”, selezionato tra oltre 120 candidature nell’ambito del bando nazionale #RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un percorso importante che contribuisce a creare una rete di supporto concreta per madri lavoratrici.

Fino a oggi il programma ha coinvolto 67 madri lavoratrici impiegate nelle diverse sedi del Gruppo Estra: Ancona, Arezzo, Civitanova Marche, Grosseto, Prato, Siena e Spinetoli (Ascoli Piceno).

Il progetto

Dall’avvio del progetto sono state messe a disposizione oltre 250 ore di permessi retribuiti aggiuntivi utilizzati per l’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia, malattia e primo giorno di scuola primaria. Sono stati inoltre concessi circa 20mila euro di contributi per asilo nido, campi estivi, servizi di pre e post scuola, mensa, trasporto scolastico, sport e attività educative. Da aprile 2026 sono stati infatti introdotti nuovi contributi economici a rimborso per le attività sportive, i percorsi educativi (teatro, lingue, musica), la mensa e il trasporto scolastico.

In collaborazione con i partner del progetto, Pegaso Network e Fondazione Ami, sono state erogate fino a oggi più di 50 ore di formazione dedicate alle soft skills, alla genitorialità e alla disostruzione pediatrica, oltre a webinar su gestione fiscale, sviluppo dell’autonomia di bambine e bambini, preadolescenza e adolescenza, uso degli schermi digitali e sonno infantile.

Sono inoltre stati attivati all’interno dell’azienda due servizi dedicati alle persone che lavorano nel Gruppo: un servizio di supporto psicologico e consulenza genitoriale e uno sportello di consulenza fiscale dedicato alla genitorialità.

Il bando nazionale #RiParto si inserisce in una strategia nazionale finalizzata a promuovere la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, sostenendo progetti in grado di accompagnare il rientro delle lavoratrici madri dopo la nascita o l’adozione di una figlia o di un figlio. L’obiettivo è duplice: contrastare il gender gap e valorizzare la genitorialità e il benessere delle famiglie, avendo cura di preservare i percorsi di carriera delle lavoratrici madri.