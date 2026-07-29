Clorofilla film festival: al via il concorso con i documentari brevi

Grosseto. Cinque documentari brevi per il Clorofilla film festival.

E’ la proposta che l’iniziativa di cinema promossa da Legambiente ha in programma per domani, giovedì 30 luglio, dalle 21 al Molino Hub (via del Molino a Vento – Grosseto).

All’interno dello spazio gestito da Clan e Kansassiti su concessione dell’Istituzione Le Mura, si potranno vedere sul grande schermo cinque dei sei corti in concorso – il sesto sarà proiettato a Festambiente – che parlano di ambiente, ma anche di temi sociali importanti: dal disagio negli adolescenti all’esperienza del Tortellante a Modena, dal ruolo degli animali nella cura delle persone al colonialismo in Africa per arrivare al racconto della Giordania, la terra che confina con le guerre.

I corti

Questi i lavori presentati:

“Giordania – La terra che confina con le guerre” (30′) di Edoardo Picone. Questo documentario, presentato in sala dall’autore, è stato girato in Giordania con l’obiettivo di sfidare la percezione del Paese come luogo pericoloso. Unendo riprese di stampo osservativo e testimonianze personali, il film traccia il ritratto di un Paese spesso frainteso, ma profondamente accogliente e resiliente;

(30′) di Edoardo Picone. Questo documentario, presentato in sala dall’autore, è stato girato in Giordania con l’obiettivo di sfidare la percezione del Paese come luogo pericoloso. Unendo riprese di stampo osservativo e testimonianze personali, il film traccia il ritratto di un Paese spesso frainteso, ma profondamente accogliente e resiliente; “Muzungu sweets” (30′, nella foto una scena) di Matteo Carosi, Carolina De Angelis. Nel documentario, due eco-attivisti comprano una macchina fotografica e partono alla volta della savana ugandese dei documentari della Bbc, di Jane Goodall e de Il Re Leone. Ma questa parte del Sud del mondo è soprattutto una terra devastata dal colonialismo del passato e del presente, e ben presto lo capiranno;

(30′, nella foto una scena) di Matteo Carosi, Carolina De Angelis. Nel documentario, due eco-attivisti comprano una macchina fotografica e partono alla volta della savana ugandese dei documentari della Bbc, di Jane Goodall e de Il Re Leone. Ma questa parte del Sud del mondo è soprattutto una terra devastata dal colonialismo del passato e del presente, e ben presto lo capiranno; “Non sono emergenza” (20′) di Arianna Massimi. In questo terzo documentario si affrontano tematiche cruciali per le nuove generazioni dando voce a 10 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 25 anni che raccontano le proprie esperienze dirette con le varie dimensioni del disagio: ansia, depressione, ludopatia, autolesionismo, bulimia, anoressia, problematiche legate all’identità di genere, bullismo e violenza domestica;

(20′) di Arianna Massimi. In questo terzo documentario si affrontano tematiche cruciali per le nuove generazioni dando voce a 10 ragazzi e ragazze tra i 17 e i 25 anni che raccontano le proprie esperienze dirette con le varie dimensioni del disagio: ansia, depressione, ludopatia, autolesionismo, bulimia, anoressia, problematiche legate all’identità di genere, bullismo e violenza domestica; “Legame invisibile” (17′) di Nicola Bozzo. Il documentario, che sarà raccontato da Martina Gallini, esplora il mondo della terapia assistita con gli animali all’interno di ospedali e strutture di cura. Seguendo l’attività di diversi operatori e di un veterinario, il film mostra come gli animali vengano introdotti in contesti delicati, diventando parte integrante di un percorso terapeutico fondato sulla presenza, sulla connessione e sull’interazione umana;

(17′) di Nicola Bozzo. Il documentario, che sarà raccontato da Martina Gallini, esplora il mondo della terapia assistita con gli animali all’interno di ospedali e strutture di cura. Seguendo l’attività di diversi operatori e di un veterinario, il film mostra come gli animali vengano introdotti in contesti delicati, diventando parte integrante di un percorso terapeutico fondato sulla presenza, sulla connessione e sull’interazione umana; “Che bella compagnia – La rivoluzione tranquilla” (15′) da un’idea di Sara Cervelli, regia di Alessandro Ferrara. In questo caso si parla del Tortellante di Modena, un posto speciale: un’associazione di promozione sociale e un laboratorio terapeutico che insegna a persone affette da autismo a produrre pasta fatta a mano. Il progetto è nato nel 2016 dimostrando da subito ottimi risultati, certificati anche dall’equipe scientifica che accompagna i ragazzi e le ragazze nel loro percorso.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con Kansassiti, Mdm – Mediateca digitale della Maremma, Clan, il Giardino degli Arcieri, scuola Storie di cinema. Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Ingresso con tessera Kansassiti o Clan.