“Giovedì d’Autore”: i prossimi appuntamenti della rassegna culturale

Follonica (Grosseto). E’ in corso la rassegna culturale “Giovedì d’Autore”, promossa dal Kiwanis Club Follonica presieduto da Carla Moscatelli, in collaborazione con il Club nautico Follonica.

Cinque serate a ingresso libero, in programma nella sede del Club nautico in viale Italia 201, che stanno accompagnando e accompagneranno residenti e turisti per tutta l’estate con appuntamenti dedicati alla poesia, alla musica, alla medicina, all’arte e alla storia.

Il primo incontro si è svolto giovedì 16 luglio, con la presentazione del libro di poesie “Il colore dei giorni” del poeta Fabrizio Pistolesi, che ha dialogato con il pubblico raccontando la propria esperienza artistica e il percorso che ha dato vita alla raccolta. Sono state lette numerose poesie dallo stesso autore e dalla presidente del Kiwanis Club Follonica Carla Moscatelli.

I prossimi appuntamenti

La rassegna proseguirà giovedì 30 luglio, sempre alle 21.30, con l’incontro “Da allievo a collega: un dialogo tra formazione, crescita e collaborazione”, che vedrà protagonisti il giovane concertista Jacopo D’Ambra e la docente di pianoforte della scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica, Sabrina Gabellieri. Un confronto sul valore della formazione musicale e sul rapporto tra maestro e allievo, che nel tempo può trasformarsi in una proficua collaborazione professionale.

Giovedì 6 agosto parteciperà la biologa Dott.ssa Eleonora Di Buduo, esperta in nutrizione umana ed esperta di primo soccorso veterinario. Con l’aiuto di un manichino ed alcune slide, intratterrà il pubblico su “Primo soccorso veterinario su animali di affezione”.

Il 13 agosto sarà invece la volta dell’arte figurativa con Rita Brucalassi, pittrice e fondatrice dell’associazione artistica “Golfo del Sole”, che ripercorrerà cinquant’anni di carriera, raccontando il proprio percorso creativo e l’evoluzione della sua attività artistica.

La rassegna si concluderà giovedì 27 agosto con una serata dedicata alla storia locale. Ospite sarà Gianpiero Caglianone, membro dell’Accademia senese degli Intronati e del Centro studi storici “Agapito Gabrielli”, che proporrà una conferenza sul tema “Il Risorgimento in Maremma”, offrendo uno sguardo sul ruolo del territorio maremmano durante il processo di unificazione nazionale.

Tutti gli incontri hanno inizio alle 21.30 e saranno a ingresso gratuito.

La presentatrice di tutte le serate sarà la presidente del Kiwanis Club Follonica Carla Moscatelli.

Anche se gli ideali del Kiwanis sono quelli di aiutare i bambini di tutto il mondo, con questa iniziativa il Club di servizio della Città del Golfo di Follonica vuole confermare il proprio impegno anche nella promozione della cultura e della partecipazione, offrendo alla cittadinanza e ai turisti un’occasione di incontro e di approfondimento in una delle cornici più suggestive dell’estate follonichese.