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Tutela del commercio vicinato: Confesercenti traccia un bilancio della raccolta firme

Ecco i prossimi appuntamenti con la petizione

di Redazione
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Grosseto. Prosegue la raccolta firme di Confesercenti Grosseto a sostegno del commercio di prossimità.

Dopo la prima tappa di Follonica (dove sono state raccolte oltre 50 firme), l’associazione porta i suoi banchetti in altre tre piazze della provincia per raccogliere le adesioni alla proposta di legge di iniziativa popolare “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”.

La raccolta firme

Il primo appuntamento è a Marina di Grosseto mercoledì 29 luglio, in via XXIV Maggio, dalle 17 a mezzanotte. Si prosegue a Grosseto giovedì 30 luglio, in corso Carducci 2, davanti al Comune, dalle 9. La terza tappa è a Orbetello sabato primo agosto, in occasione del mercato settimanale, dalle 9 alle 12. In ciascun punto i volontari e i funzionari dell’associazione saranno a disposizione per illustrare i contenuti della proposta e raccogliere le firme.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale da Confesercenti, punta a contrastare la desertificazione commerciale che colpisce non più soltanto i piccoli comuni e le aree interne, ma anche i centri urbani più popolosi. Il cuore del progetto è l’istituzione delle Zone economiche speciali di prossimità, aree a fiscalità agevolata dedicate alle attività di vicinato. Per trasformare la proposta in legge servono 50mila firme in tutta Italia: un obiettivo che richiede il contributo di cittadini, imprese e istituzioni.

«Le imprese di prossimità non sono soltanto luoghi dove fare acquisti: sono presidi sociali, punti di incontro, garanzia di vitalità per le nostre città – spiega il presidente provinciale di Confesercenti Massimiliano Mei. Quando un negozio chiude, si spegne una luce e si impoverisce un’intera comunità. Per questo chiediamo ai cittadini di sostenere la nostra proposta con una firma».

La raccolta firme può avvenire anche online, attraverso il portale del Ministero della Giustizia dedicato ai referendum e alle iniziative popolari, oltre che ai banchetti allestiti nelle piazze.

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