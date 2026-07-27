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“Toc Toc”: la commedia in scena all’ex convento delle Clarisse

L'iniziativa è in programma mercoledì 29 luglio

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Mercoledì 29 luglio. alle 21.15, il gruppo teatrale di Liber Pater presenterà sul palco all’aperto nel prato del complesso dell’ex Clarisse in piazza XXIV maggio, a Massa Marittima, la commedia “Toc Toc”, scritta dal commediografo francese Laurent Baffie nel 2005, incentrata sui disturbi ossessivo-compulsivi.

Lo spettacolo

Sei pazienti affetti da questi disturbi si ritrovano in attesa della visita da parte di un grande specialista nella sala d’aspetto, scoprono che tutti e sei hanno ricevuto l’appuntamento alla stessa ora e lo psicologo è assente. Mentre aspettano che il disguido si risolva, si trovano a dialogare fra loro e decidono di intraprendere un’auto-terapia di gruppo. Si tratta di Alberto, un tassista che ha un’ossessione spasmodica per i numeri e il calcolo, Candida, una tecnica di laboratorio, affetta da una paura irrazionale e patologica di germi, batteri e microbi, Maria, una devota affetta da manie di controllo per i suoi oggetti e la sua casa, Federico, affetto da sindrome di Tourette, Lili, che ripete sempre due volte ciò che dice, Eva, che ha l’ossessione delle righe sul pavimento e la simmetria. Interagisce con loro la segretaria del dottore.

Si tratta di una prova teatrale complessa perché il testo è caratterizzato da batture serrate e incalzanti e un ritmo vertiginoso. Gli interpreti sono: Maria Antonietta Atticciati, Valeria Bindi, Grazia Fazzini, Andrea Franceschi, Maria Lo Presti, Unico Messicani, Lavdie Sijani. La regia è affidata al bagaglio professionale e al talento di Massimiliano Gracili.

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