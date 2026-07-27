“Toc Toc”: la commedia in scena all’ex convento delle Clarisse

Massa Marittima (Grosseto). Mercoledì 29 luglio. alle 21.15, il gruppo teatrale di Liber Pater presenterà sul palco all’aperto nel prato del complesso dell’ex Clarisse in piazza XXIV maggio, a Massa Marittima, la commedia “Toc Toc”, scritta dal commediografo francese Laurent Baffie nel 2005, incentrata sui disturbi ossessivo-compulsivi.

Lo spettacolo

Sei pazienti affetti da questi disturbi si ritrovano in attesa della visita da parte di un grande specialista nella sala d’aspetto, scoprono che tutti e sei hanno ricevuto l’appuntamento alla stessa ora e lo psicologo è assente. Mentre aspettano che il disguido si risolva, si trovano a dialogare fra loro e decidono di intraprendere un’auto-terapia di gruppo. Si tratta di Alberto, un tassista che ha un’ossessione spasmodica per i numeri e il calcolo, Candida, una tecnica di laboratorio, affetta da una paura irrazionale e patologica di germi, batteri e microbi, Maria, una devota affetta da manie di controllo per i suoi oggetti e la sua casa, Federico, affetto da sindrome di Tourette, Lili, che ripete sempre due volte ciò che dice, Eva, che ha l’ossessione delle righe sul pavimento e la simmetria. Interagisce con loro la segretaria del dottore.

Si tratta di una prova teatrale complessa perché il testo è caratterizzato da batture serrate e incalzanti e un ritmo vertiginoso. Gli interpreti sono: Maria Antonietta Atticciati, Valeria Bindi, Grazia Fazzini, Andrea Franceschi, Maria Lo Presti, Unico Messicani, Lavdie Sijani. La regia è affidata al bagaglio professionale e al talento di Massimiliano Gracili.