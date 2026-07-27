L’Anpi organizza la “Pastasciutta antifascista”: il ricavato sarà devoluto ad Emergency

Gavorrano (Grosseto). Anche quest’anno le sezioni Anpi “Agresti Campori” di Gavorrano-Scarlino e “Virio Ranieri” di Follonica organizzano insieme la “Pastasciutta Antifascista” 2026, che si terrà il 29 luglio dalle 19.45, nel parco della Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano (maggiori informazioni sono disponibili nella pagina Facebook dell’Anpi Gavorrano-Scarlino).

“Come è noto, in tutto il territorio nazionale si organizzano eventi di questo tipo, in ricordo della prima pastasciutta antifascista offerta ai cittadini di Campegine dalla famiglia Cervi – spiegano in una nota la presidente della sezione dell’Anpi di Gavorrano Scarlino, Daniela Antonini, e il presidente della sezione dell’Anpi di Follonica, Claudio Bellucci -. Una festa popolare nata per festeggiare la caduta del fascismo e l’arresto di Mussolini, il 25 luglio 1943. Come da nostra consuetudine, il ricavato, al netto delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento, sarà destinato ad una buona causa, che possa testimoniare la solidarietà e l’attenzione dei nostri territori verso persone in condizioni di forte disagio. Abbiamo deciso di continuare la collaborazione con laAssociazione umanitaria Emergency, alla quale la massiccia partecipazione dei cittadini ha già permesso di destinare 1080 euro, nello scorso anno”.

“Tutti noi sappiamo che, anche se le vicende di Gaza sono colpevolmente uscite dalla narrazione quotidiana dei media di massa, la situazione di quel popolo non è purtroppo cambiata: fame, sete, mancanza di farmaci e cure appropriate, sono immutate; le persone sono costrette a vivere all’interno di un contesto quotidiano fortemente degradato, nel quale il fetore dei cadaveri ancora sotto le macerie, si mescola alla paura ed alla mancanza di prospettive, come descritto anche nelle recenti dichiarazioni del cardinale Pizzaballa – sottolinea il comunicato –. Riteniamo che Emergency debba essere sostenuta nel compito di mantenere aperto un presidio sanitario di riferimento, che sia di esempio e di riscatto contro l’indifferenza e l’inazione di gran parte dell’Occidente. E’ sotto gli occhi di ognuno di noi il moltiplicarsi delle cause umanitarie che necessiterebbero di sostegno, sia a causa di nuove guerre che del cambiamento climatico e, con Emergency, ci è sembrato importante dare un messaggio di continuità che privilegi la sostanza dei fatti. Vorremmo sperimentare di nuovo il commosso orgoglio che abbiamo provato lo scorso anno, davanti alla grande partecipazione delle nostre comunità, concreta dimostrazione del radicamento dei valori espressi nella Costituzione, questa nostra Costituzione sempre sotto attacco nel tentativo di snaturarla, indebolirla nei valori antifascisti da cui è nata e di cui è fatta”.

“La ‘Pastasciutta antifascista’ 2026, in modo conviviale, sarà, ancora, un’occasione per riflettere sui valori della Resistenza e della Costituzione e per arginare il tentativo di attacco portato avanti pervicacemente dall’attuale Governo, anche con la riforma elettorale anticostituzionale, in discussione in Parlamento. Ci auguriamo che anche in questa occasione la coscienza democratica e antifascista del popolo italiano faccia sentire forte la propria voce e la propria opposizione a modificare di fatto la nostra Carta costituzionale”, termina la nota.

La serata sarà aperta dai saluti dei presidenti delle due sezioni dell’Anpi, a cui seguiranno i saluti della sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, del presidente di Arcinprogress e della presidente del Consiglio regionale toscano, Stefania Saccardi.

Al termine della cena il saluto di ringraziamento di Paola Baldelli, coordinatrice provinciale di Emergency.