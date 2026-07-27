Senzuno torna a vivere a ritmo latino: una serata di musica, danza e partecipazione

Follonica (Grosseto). Dopo il grande successo delle iniziative del 23 e 24 luglio, che hanno riportato nel quartiere Senzuno un clima di festa, partecipazione e socialità, martedì 28 luglio, alle 21, il rione sarà nuovamente protagonista con “Follonica latina”, una serata dedicata ai ritmi e ai colori della musica latinoamericana.

Il programma

L’evento, in programma in via della Repubblica, vedrà la partecipazione delle migliori scuole di ballo del territorio, che coinvolgeranno il pubblico con esibizioni e momenti di animazione sulle note di salsa, bachata, reggaeton e altri coinvolgenti ritmi latini. Una grande pista da ballo all’aperto, pensata non solo per gli appassionati, ma anche per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e dello stare insieme.

L’iniziativa si inserisce nel programma di valorizzazione e animazione del quartiere Senzuno, con l’obiettivo di promuovere occasioni di incontro e restituire vitalità a uno spazio urbano sempre più vissuto dai cittadini. Dopo l’ottima risposta registrata nei giorni scorsi, la nuova serata rappresenta un’ulteriore opportunità per rafforzare il senso di comunità attraverso la cultura, la musica e l’aggregazione.

«Stiamo costruendo un’estate che coinvolga tutta la città, valorizzando ogni quartiere e creando occasioni di incontro che siano capaci di attrarre sia i follonichesi sia i tanti ospiti presenti in queste settimane. Senzuno ha dimostrato di avere un’energia straordinaria e iniziative come questa confermano quanto sia importante investire in eventi diffusi, capaci di unire divertimento, promozione del territorio e partecipazione. Invito tutti a vivere questa serata all’insegna della musica e dell’allegria», dichiara l’assessore al turismo Azzurra Droghini.

L’amministrazione comunale rivolge un invito a tutta la cittadinanza «a partecipare a questo appuntamento, che vuole essere non soltanto un evento di spettacolo, ma anche un momento di incontro aperto a tutte le generazioni, capace di trasformare Senzuno in un luogo di festa e condivisione. Perché una città cresce anche così: quando i suoi spazi si riempiono di persone, di sorrisi e di relazioni. E Senzuno, ancora una volta, è pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una serata che promette energia, musica e voglia di stare insieme».