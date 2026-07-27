“Lirica in Piazza”: ecco il cast della 39^ edizione

Massa Marittima (Grosseto). La Traviata di Giuseppe Verdi, La Bohème di Giacomo Puccini e Il Trovatore di Giuseppe Verdi andranno in scena a Massa Marittima il 3, 4 e 5 agosto, alle 21.15, con interpreti, musicisti e professionisti di grande talento e con delle giovani promesse.

L’evento è organizzato dal Comune di Massa Marittima con la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini, che dirige l’Orchestra internazionale della Campania, e la supervisione alla regia di Katia Ricciarelli. La produzione esecutiva è curata dal Rti Musicainsieme e Bucaneve.

La rassegna rappresenta un momento importante per la vita culturale di Massa Marittima e conferma la volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare la musica lirica con il grande repertorio operistico.

“E’ un festival attesissimo e ormai sempre più centrale nel panorama culturale estivo del nostro territorio. – afferma il sindaco Irene Marconi – Abbiamo arricchito questa edizione con gli incontri di avvicinamento alla lirica, che si stanno svolgendo nel mese di luglio, per offrire al pubblico un approfondimento sulle arie e la storia di queste tre opere, in modo da arrivare agli spettacoli di agosto con una maggiore consapevolezza. In più abbiamo riproposto alcune iniziative molto apprezzate, come ‘Una cena in prima fila’, che consente di cenare nei ristoranti di Massa Marittima convenzionati e di ottenere il biglietto ridotto per ‘Lirica in Piazza’, e lo sconto per gruppi di almeno 20 persone”.

Il cast di “Lirica in Piazza”

Ma ecco il cast completo della 39° edizione: serata di apertura lunedì 3 agosto con La Traviata, su libretto di Francesco Maria Piave, per la regia di Katia Ricciarelli. Assistente alla regia Giuseppe Maiorano. Il cast vedrà Olga Gogayzel nel ruolo di Violetta Valéry, Marcella Diviggiano nel ruolo di Flora Bervoix, Federica D’Antonino in quello di Annina, Alberto Zanetti nei panni di Alfredo Germont e Alberto Zanetti nel ruolo di Germont, Giorgio, padre di Alfredo. Completano il cast Silvano Paolillo (Gastone, Visconte de Letorières), Alessandro Calamai (Barone Douphol), Dante Roberto Muro (Marchese d’Obigny), Luca Gallo (Dottore Grenvil), Giuseppe Maiorano (Giuseppe, servo di Violetta), Giuseppe Pinochi (Domestico di Flora) e Giuseppe Montanaro (Commissionario).

Martedì 4 agosto sarà la volta de La Bohème di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, con la regia di Alessio Rizzitiello. Il cast è composto da Stefano Sorrentino nel ruolo di Rodolfo, poeta, Lorenzo Martinuzzi nel ruolo di Schaunard, musicista, Alessandro Calamai nei ruoli di Benoît, padrone di casa, e Alcindoro, consigliere di stato, Luciana Distante nel ruolo di Mimì, Andrea Rola nel ruolo di Marcello, pittore, Luca Gallo nel ruolo di Colline, filosofo, Francesca Bruni nel ruolo di Musetta, Jacopo Dipasquale nel ruolo di Parpignol, venditore ambulante, Giuseppe Pinochi nel ruolo di Sergente dei doganieri e Giuseppe Montanaro nel ruolo di Un doganiere.

Mercoledì 5 agosto il programma si concluderà con Il Trovatore di Giuseppe Verdi, su libretto di Salvadore Cammarano, con la regia di Alberto Paloscia e l’assistenza alla regia di Alessio Rizzitiello. Sul palco Marzio Giossi sarà Il Conte di Luna, Diana Bucur Leonora, Cristina Melis Azucena, Michael Spadaccini Manrico, Luca Gallo Ferrando, Federica D’Antonino Ines, Silvano Paolillo Ruiz, Giuseppe Pinochi un vecchio zingaro e Giuseppe Maiorano un messo.

Saranno presenti il coro lirico Bitonto Opera Festival, con Giuseppe Montanaro maestro del coro, e il coro delle voci bianche dell’Accademia musicale “Omero Martini” diretto da Ambra Franceschi.

La produzione coinvolge inoltre Gigliola Gronchi, assistente regia generale, Saveria Cotroneo per le coreografie, il corpo di ballo Centro studi danza F. Saveria Cotroneo.

Biglietteria online: www.ticketone.it/artist/lirica-in-piazza.

Biglietti disponibili nei punti vendita TicketOne e BoxOffice Toscana

Botteghino il giorno dello spettacolo allo “Sportello Informa Donna” in via Carlo Goldoni 21, a Massa Marittima

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