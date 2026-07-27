Home AmiataRistrutturata la “Sala della Banda”: due giorni di musica per celebrare la fine dei lavori
AmiataNotizie dagli Enti

Ristrutturata la “Sala della Banda”: due giorni di musica per celebrare la fine dei lavori

Il programma dell'iniziativa

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 33 views

Castel del Piano (Grosseto). I lavori di ristrutturazione dei locali che ospitano la filarmonica “G. Rossini” si sono conclusi e Castel del Piano ha ora una struttura efficiente e moderna tutta dedicata alle attività di sviluppo e valorizzazione culturale.

Il Comune ha investito 250.000 euro finanziati nell’ambito del bando “Aree interne”.

I lavori

I lavori hanno notevolmente migliorato lo stato dell’immobile, con interventi sul tetto, sulle facciate e sulla terrazza/cortile collocata sul retro e sono stati realizzati dalla ditta Massimiliano Ginanneschi edilizia elettricità di Castel del Piano.

Hanno progettato e seguito le opere l’ingegner Francesco Firmati, responsabile dell’ufficio tecnico, Simone Pelini Pennatini e l’architetto Lara Sani.

Oggi la sala ha un nuovo tetto, nuovi travetti e travi di sostegno, è isolata termicamente con una copertura con coppi e embrici nel pieno rispetto della struttura storica preesistente.

L’intervento di manutenzione straordinaria ha interessato anche la facciata principale e laterale, nonché la facciata del piano terra del fronte che guarda il cortile collocato sul retro.

Nel cortile interno, aperto sul paesaggio, è stata rifatta la pavimentazione, è stato sistemato il muro perimetrale, tinteggiati la facciata e il fronte interno del muro perimetrale. La pavimentazione del cortile è stata rifatta e sostituita da lastre di arenaria di Santafiora, color nocciola.

Mercoledì 29 luglio, alle 19,30, la “Sala della Banda” sarà inaugurata con un”aperitivo in terrazza”.

A seguire, alle 21,15, ci sarà un importante concerto dell’Accademia Chigiana, con i talenti del corso di clarinetto Alessandro Carbonare/Monaldo Braconi.

Venerdì 31 luglio, alle 21.30, sempre nella nuova sala della filarmonica, avrà luogo l’ultimo degli appuntamenti de “Il centro storico risuona”: sulla terrazza concerto del coro della Fazzi Vocal Band.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Incontri, proiezioni e premiazioni: si chiude il Siloe...

Cipressino, Fratelli d’Italia: “Aspettiamo una strada che in...

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Laguna di Orbetello: il Comune designa i propri...

“Mens sana in corpore sano”: riaperti i termini...

Manutenzione straordinaria di via Roma: al via i...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: