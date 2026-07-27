“Castiglione racconta”: Carlotta Fruttero racconta il legame con il padre Carlo

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un debutto oltre le aspettative per i primi appuntamenti di “Castiglione racconta”, la rassegna letteraria fortemente voluta dal Comune di Castiglione della Pescaia insieme al suo ideatore e direttore artistico, Pierfrancesco De Robertis.

L’ampia partecipazione di pubblico ha confermato l’interesse per un progetto culturale capace di portare a Castiglione autori di primo piano e di trasformare piazza Orto del Lilli in un luogo di confronto, dialogo e condivisione.

La prima settimana della rassegna ha visto alternarsi scrittori di grande livello letterario, protagonisti di racconti piacevoli e profondi, di incontri intensi e coinvolgenti, intervistati da giornalisti di riconosciuta competenza. Grande partecipazione anche da parte del pubblico, che ha animato il dibattito con domande e riflessioni, prima del tradizionale momento dedicato al firmacopie.

«Siamo davvero soddisfatti della risposta che questa nuova rassegna ha ricevuto fin dai primi appuntamenti – dichiara ilsindaco Elena Nappi –. Vedere piazza Orto del Lilli con tanti cittadini e ospiti interessati ad ascoltare, dialogare e confrontarsi con gli autori, è la conferma che investire nella cultura significa offrire occasioni di crescita e di incontro per tutta la comunità. Ringrazio Pierfrancesco De Robertis per aver ideato e diretto una manifestazione di così alto livello, di aver avuto il “fiuto” per la scelta variegata ed eterogenea degli ospiti che impreziosiscono la rassegna abbracciando il panorama letterario e culturale a trecentosessanta gradi».

La seconda settimana della rassegna si apre giovedì 30 luglio, alle 19.00, in Ppazza Orto del Lilli, con Carlotta Fruttero, scrittrice e organizzatrice culturale.

Figlia di Carlo Fruttero, uno dei più grandi protagonisti della letteratura italiana del Novecento, Carlotta Fruttero è nata a Torino, dove ha lavorato per il Salone internazionale del libro, e vive a Roccamare, dove ha collaborato a lungo con il padre negli ultimi anni della sua attività editoriale.

Nel corso dell’incontro presenterà il memoir ‘La mia vita con papà’, un racconto intimo e coinvolgente che ripercorre il rapporto con Carlo Fruttero, restituendo al pubblico il ritratto privato dello scrittore con uno sguardo inedito sulla sua vita e il suo lavoro.

A dialogare con l’autrice sarà Nicola Vasai, direttore di Rtv38.