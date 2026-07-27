Al Polo Aldi la mostra dedicata al pittore Abraham Brueghel: è la prima volta in Italia

Saturnia (Grosseto). Dalla Maremma e dal polo ‘Pietro Aldi’ di Saturnia parte una proposta culturale che ha anche il carattere dell’esclusività. E contemporaneamente prende il via un programma di eventi e proposte che si estenderà lungo l’intero arco dell’estate, intitolato quest’anno “La tenda rossa”.

In occasione del decennale della sua istituzione, il Polo presenta la prima mostra monografica in assoluto dedicata al pittore belga Abraham Brueghel (Anversa, 1631 – Napoli, 1697), indiscusso maestro della natura morta barocca.

L’esposizione è realizzata grazie al fondamentale sostegno di Banca Tema e alla gestione di Tema Vita, la mutua della banca, che trasforma il Polo in un centro di iniziativa vitale per il territorio, capace di coniugare rigore scientifico e valore sociale.

Inaugurata l’11 luglio, la mostra rimarrà aperta fino al primo novembre, sempre in abbinamento alla rassegna permanente dedicata al pittore locale Pietro Aldi.

In occasione dell’inaugurazione il curatore, professor Alberto Cottino, ha detto: “Abraham Brueghel, discendente del leggendario Pieter il Vecchio, è uno dei massimi esponenti del ‘600, il secolo d’oro della natura morta. Pur essendo fiammingo di nascita, visse quasi cinquant’anni in Italia, diventando uno straordinario ‘ponte’ culturale tra il naturalismo nordico e il fastoso senso del colore barocco di Roma e Napoli. La mostra espone 27 opere, di cui una ventina di Brueghel, le altre di pittori del suo tempo, con confronti inediti che documentano una pratica di produzione quasi industriale e seriale, dove l’arte si emancipa dal rigido rapporto committente-artista per aprirsi a un mercato più vasto. Tra giardini monumentali, sottoboschi e fiori che appassiscono, i suoi dipinti allegorici ci parlano del rapporto tra natura e giovinezza, delle vanità delle cose terrene. Il pubblico può ‘assaporare’ ogni particolare, ogni dettaglio con lentezza: la qualità di queste opere, nella loro vibrante materia cromatica, ha il potere di renderci migliori”.

Il presidente di Tema Vita, Massimo Barbini, ha detto: “Questa mostra di prestigio internazionale suggella i dieci anni del Polo Aldi, un museo che per nostra volontà non è di ‘attesa’, ma di costante iniziativa culturale e didattica. Il professor Cottini ha lavorato per quasi due anni per coinvolgere grandi collezionisti e realizzare un catalogo di alto rilievo scientifico. Con circa 3.000 ingressi annuali al Polo Aldi, confermiamo Saturnia come terra di riflessione e bellezza, dove l’impegno di Tema Vita e Banca Tema si traduce in un beneficio concreto per la crescita sociale del territorio”.

Sara Bruni, direttrice del Polo Aldi, ha definito l’esposizione “una mostra stimolante, che suscita curiosità e domande”. Marco Firmati, coordinatore del comitato scientifico e co-curatore della mostra, ha aggiunto che “la riscoperta di Abraham Brueghel è stata una piacevolissima sorpresa che restituisce finalmente la percezione precisa della sua grandezza”.

La rassegna estiva

Nella stessa giornata ha preso il via la rassegna estiva di arte, cultura, musica e degustazioni del Polo Aldi intitolata quest’anno ‘La tenda rossa’; il programma si articolerà, attraverso una serie di appuntamenti, fino alla metà di settembre; di particolare rilievo l’evento del 9 agosto, quando saranno celebrati i dieci anni di attività del Polo anche con un annullo filatelico speciale.

A dare il ‘la’ al cartellone è stato invitato Marco Iezzi, direttore della sezione trasporti del Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano, che ha tenuto un’appassionante relazione proprio sulla ‘tenda rossa’, ovvero sul rifugio che, nel 1928, dopo il disastro del dirigibile Italia, precipitato sul pack dell’Artico, salvò la vita ai superstiti, tra cui Umberto Nobile. La tenda rossa, reperto storico custodito presso il museo milanese, è oggi potente simbolo di comunicazione e mito intramontabile.

L’ingresso al Polo Aldi è gratuito; questo l’orario estivo di apertura: martedì dalle 9.00 alle 12.30; mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00; giovedì dalle 9.00 alle 12.30; venerdì dalle 18.00 alle 22.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 22.00 (domenica e lunedì, chiuso).

Informazioni: www.poloaldi.it