Torna Capalbio Libri: il programma della ventesima edizione

Capalbio (Grosseto). Questa mattina si è svolta nella tenuta Monteverro la conferenza stampa di presentazione della XX edizione di Capalbio Libri. Insieme all’ideatore e direttore del festival sul piacere di leggere, Andrea Zagami, sono intervenuti il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, l’assessore Patrizia Puccini, la presentatrice del festival Marta Mondelli e il padrone di casa Andreas Comploj, amministratore delegato dell’azienda Monteverro.

Quest’anno gli incontri si svolgeranno al Teatro del Leccio, una nuovissima struttura all’aperto in via Giovanni Pascoli 13, appena fuori dal centro abitato e firmato dal noto architetto olandese Maurice Nio. Si tratta di un’opera moderna e funzionale che assicura un’ottima acustica e una vista inedita sul borgo antico di Capalbio e le sue storiche mura. Come ogni anno, il festival è accompagnato da una nuova illustrazione, scelta come ogni anno, dall’art director di Capalbio Libri, Piero Zagami, che l’ha affidata a Jacopo Rosati.

Il festival è ideato e diretto da Andrea Zagami ed è organizzato dall’agenzia di comunicazione integrata Zigzag.

“Siamo felici di inaugurare questa nuova casa per Capalbio Libri – ha detto Andrea Zagami – voluta dall’Amministrazione comunale e dal suo Sindaco Gianfranco Chelini che, con il sostegno della Regione Toscana, dota Capalbio di un’importante infrastruttura sociale. Il nuovo teatro all’aperto fa seguito alla rinascita del Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. Adesso possiamo pensare ad un programma più vasto di iniziative che possa andare oltre l’estate”.

Zagami ha poi ringraziato tutte le aziende che sostengono il festival. In particolare, Intesa Sanpaolo che contribuisce attivamente alla vita culturale dei territori italiani, tra cui quello toscano, riconoscendo il valore della lettura e dell’editoria italiana con un concreto sostegno ai più importanti festival e premi letterari. E Aspesi, che, in occasione della XX edizione, ha voluto offrire al pubblico di Capalbio uno spettacolo dedicato alla narrativa breve: gli Aspesi readings conversazioni, letture e racconti del nostro tempo.

“Siamo tutti preoccupati per la situazione politica internazionale, quindi quest’anno abbiamo scelto in gran parte libri di saggistica che ci aiutino a riflettere sul presente. Gli autori e le autrici saranno in dialogo con le più grandi firme del giornalismo”, ha concluso Andrea Zagami.

“Il successo di Capalbio Libri – ha commentato il sindaco Gianfranco Chelini – è legato certamente alla qualità degli ospiti e degli intervistatori che negli anni si sono susseguiti, ma anche al gruppo di lavoro di Andrea Zagami. Un’organizzazione corale che rende facile ciò che facile non è. A questo poi si aggiunge un altro elemento: se Capalbio Libri è giunto alla ventesima edizione è perché la rassegna è particolarmente apprezzata dal pubblico, peraltro in un periodo tutt’altro che felice per i libri e per la lettura. Siamo inoltre felici di poter accogliere l’edizione 2026 all’intero del nuovo Teatro del Leccio, un’opera che rinnova l’attenzione che l’amministrazione comunale ha verso la cultura”.

“La ventesima edizione della rassegna certifica il profondo legame tra Capalbio e i libri – ha commentato l’assessore alla cultura Patrizia Puccini –. Un binomio che ogni giorno si rafforza e si rinnova grazie al lavoro della biblioteca comunale ‘La Piccola’, al titolo ‘Città che legge’ e ai tantissimi appuntamenti legati alla lettura che puntualmente vengono promossi. Non è un caso, infatti, che il nuovo Teatro del Leccio sia stato inaugurato proprio dal saggio finale di ‘Leggere: Forte!”, il progetto della Regione Toscana che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto comprensivo ‘Pietro Aldi’ di Capalbio e Manciano. Ringrazio Andrea Zagami non solo per la magia che le sue serate hanno sempre regalato al pubblico, ma anche per tutto quello che puntualmente fa per la lettura e per i giovani del nostro territorio. Una collaborazione che prosegue da vent’anni e che cresce nel tempo”.

Marta Mondelli, presentatrice delle otto serate, ha detto: “Sono onorata e orgogliosa di far parte di questo festival e ringrazio Andrea Zagami che ogni anno mi mette in contatto con artisti eccezionali e con un pubblico caloroso”.

“Sostenere Capalbio Libri significa contribuire alla crescita di un progetto che da vent’anni valorizza il territorio attraverso la cultura e il confronto delle idee – dichiara Andreas Comploj, amministratore delegato di Monteverro –. Per noi è un piacere rinnovare questa collaborazione: crediamo che il vino possa essere parte di un’esperienza più ampia, capace di mettere in relazione persone, paesaggio, arte e conoscenza”.

Il programma

Il programma è ricco di appuntamenti, con ospiti di rilievo del mondo dell’informazione, dell’economia e della politica, che presenteranno i loro libri e animeranno dibattiti sui più stringenti temi sociali che riguardano la contemporaneità. Ad arricchire gli incontri, introdotti da volti televisivi e importanti firme del giornalismo, le letture di attori e attrici provenienti dal cinema e dal teatro.

Capalbio Libri ha il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Capalbio e della Fondazione Capalbio ed è promosso dall’associazione “Il piacere di leggere”. Affari Italiani e Maremma Magazine sono media partner della manifestazione.

Il festival è organizzato anche con il sostegno di: Intesa Sanpaolo, Aspesi, Terre di Sacra, F.lli Massai, Ama Giardini, Banca Tema, Il Girasole, Agriturismo 8 e 28.

In collaborazione con: Centroauto, Hotel Valle del Buttero, Locanda Rossa, Clivio degli Ulivi, Monteverro, Jacobelli Liquori, ristorante La Torre, Il Bianconiglio, Drinkable, Gallù e Pacchiarotti Manutenzioni.