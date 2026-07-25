Il Governatore Papini in visita al Rotary di Castiglione: progettualità e servizio per il 2026–2027

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Rotary Club Castiglione della Pescaia Passport ha accolto il Governatore del Distretto Rotary 2071 Alberto Papini, accompagnato dall’assistente del Governatore Gabriele Pazzagli, per una serata dedicata al confronto e alla programmazione delle attività del prossimo anno rotariano 2026–2027.

Nel corso della visita il Governatore ha incontrato i presidenti delle commissioni del club, dando vita a un dialogo costruttivo e orientato alla definizione delle priorità operative. “L’incontro – afferma il presidente del Rotary Castiglione Passport Marco Frullini – ha permesso di approfondire il ruolo strategico delle commissioni come fulcro dell’azione rotariana sul territorio, valorizzando competenze, progettualità e spirito di servizio”.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento della moglie del Governatore, Lucia Troiani, che ha presentato il progetto del Partner dedicato ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria della Toscana. L’iniziativa, caratterizzata da forte sensibilità e attenzione alle fragilità, si propone di portare sostegno, presenza e piccoli gesti di vicinanza ai più giovani in situazioni di difficoltà. Il club ha espresso pieno apprezzamento per il progetto, riconoscendone il valore umano e l’impatto sociale.

Durante il convivio il Governatore ha inoltre spillato due soci fondatori del club, Stefano Mei e Andrea Nucci, confermando il loro impegno e il contributo determinante alla crescita della realtà rotariana castiglionese.

“La visita del Governatore Papini – conclude Marco Frullini – ha rappresentato un momento di forte coesione e di rinnovata motivazione, rafforzando il legame con il Distretto e confermando la volontà del club di proseguire con determinazione nel solco dei valori rotariani, quelli di servizio, responsabilità, progettualità e attenzione alla comunità”.