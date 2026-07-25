Incendio nei pressi dell’Aurelia: i Vigli del Fuoco spengono le fiamme

Grosseto. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta per un incendio di sterpaglie sviluppatosi lungo l’Aurelia, in carreggiata sud, all’altezza della località Valle Maggiore, nel comune di Grosseto.
L’incendio ha interessato la vegetazione presente nella fossetta laterale alla carreggiata. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere rapidamente le fiamme, impedendone la propagazione alle colture adiacenti.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha provveduto alla regolazione del traffico durante le operazioni di spegnimento.