Home CronacaIncendio nei pressi dell’Aurelia: i Vigli del Fuoco spengono le fiamme
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Incendio nei pressi dell’Aurelia: i Vigli del Fuoco spengono le fiamme

L’incendio ha interessato la vegetazione presente nella fossetta laterale alla carreggiata

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto è intervenuta per un incendio di sterpaglie sviluppatosi lungo l’Aurelia, in carreggiata sud, all’altezza della località Valle Maggiore, nel comune di Grosseto.

L’incendio ha interessato la vegetazione presente nella fossetta laterale alla carreggiata. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere rapidamente le fiamme, impedendone la propagazione alle colture adiacenti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha provveduto alla regolazione del traffico durante le operazioni di spegnimento.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le amministrative, Tajani: “Luca Agresti candidato sindaco...

“Festa d’Estate”: Fratelli d’Italia lancia il tesseramento e...

“Qualcosa d’invisibile”: spettacolo di teatro e musica al...

Agente immobiliare, cambia l’accesso alla professione: in arrivo...

Malore in mare: uomo muore in ospedale

Comicità, musica e spettacolo: in arrivo tre nuovi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: