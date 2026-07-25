Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento: esercitazioni a Follonica e a Orbetello

Grosseto. In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, si sono svolte due esercitazioni sul litorale maremmano, a Follonica e ad Albinia, nel comune di Orbetello, con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza in mare e rafforzare il coordinamento tra gli enti impegnati nelle attività di soccorso.

Protagonisti delle simulazioni, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono stati i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto, con il personale specializzato del soccorso acquatico e l’impiego di mezzi nautici dedicati al soccorso in mare, le associazioni di volontariato operanti sul territorio, tra cui Croce Rossa Italiana, Misericordia, i servizi di salvamento, le unità cinofile specializzate nel soccorso in acqua con cani bagnino, i bagnini, che durante l’estate garantiscono la sicurezza dei bagnanti e la Polizia Locale.

Nel corso della manifestazione è intervenuto il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto, l’ingegner Roberto Bonfiglio, in seno all’esercitzione tenutasi a Follonica, che ha sottolineato l’importanza dell’addestramento congiunto e della sinergia tra tutte le componenti del sistema di soccorso, evidenziando come la preparazione, il coordinamento e la tempestività d’intervento rappresentino elementi fondamentali per la tutela della vita umana in mare.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare cittadini e bagnanti sull’adozione di comportamenti responsabili e sulla prevenzione degli incidenti in ambiente acquatico.