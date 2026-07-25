Una sonda ecografica alle Cure Palliative donata dalla pro loco di Grosseto

Grosseto – Un’importante donazione a favore dell’Unità Funzionale Cure Palliative della Zona Grossetana contribuirà a migliorare l’assistenza ai pazienti.

La Pro Loco di Grosseto ha donato una sonda ecografica del valore di 5.000 euro, acquistata grazie ai fondi raccolti durante una cena di beneficenza organizzata dall’associazione, che ha visto la partecipazione numerosa e generosa della cittadinanza. Questa mattina la consegna ufficiale del dispositivo alla presenza della dottoressa Anna Paola Pecci, direttrice Cure Palliative; dottoressa Silvana Pilia, direttrice ospedale Misericordia; dottor Andrea Bramerini, presidente Pro Loco Grosseto, insieme a una delegazione della stessa associazione e padre Amedeo, cappellano dell’ospedale.

La nuova sonda completa le funzionalità dell’ecografo portatile già in dotazione al servizio, donato in precedenza da CNA. Si tratta di uno strumento di elevato valore clinico che consentirà all’équipe delle Cure Palliative di eseguire in autonomia il posizionamento di accessi venosi centrali ecoguidati per i pazienti seguiti dalla struttura, dal Day Hospital e dall’Hospice. L’impiego della sonda lineare permetterà di ridurre significativamente i tempi necessari per l’avvio delle terapie endovenose di supporto e sintomatiche, spesso indispensabili nei percorsi di cure palliative di primo e secondo livello, garantendo un’assistenza ancora più tempestiva, efficace e appropriata.

“Ringrazio la Pro Loco di Grosseto, nella persona del dottor Andrea Bramerini, presidente e collega, e di tutti coloro che hanno contribuito e sostenuto questa donazione, per noi importantissima offrendo un servizio ancora più accurato e soprattutto snellendo i tempi per i nostri pazienti di somministrazione di terapie sintomatiche e di supporto per via endovenosa, con miglioramento della qualità di vita, aspetto di assoluta priorità nella nostra attività. Esprimo profonda gratitudine anche da parte di tutto il personale medico, infermieristico e OSS del nostro Day Hospital e Hospice per la donazione effettuata e tengo a sottolineare come, al di là dell’importante valore economico, ha per noi valore immenso la sensibilità e l’attenzione dimostrata da parte della Pro Loco e della popolazione per la nostra attività, per la presenza delle Cure palliative aziendali nella nostra realtà territoriale, servizio attento alle esigenze della persona”.