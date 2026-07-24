Trinciatura della vegetazione in eccesso: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Cappella

Campagnatico (Grosseto). Un nuovo intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso Carpella, affluente del fiume Ombrone, nella zona di Molinaccio, nel comune di Campagnatico.
Nell’unità idrografica Pianura grossetana, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di trinciatura della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica, con l’obiettivo di favorire il regolare scorrimento delle acque e migliorare la funzionalità del sistema idraulico.
L’attività rientra nel piano delle attività di bonifica ed è stata condotta secondo le direttive della Regione Toscana per la manutenzione dei corsi d’acqua.