Sclerosi Multipla: pausa estiva per il punto di ascolto Aism di Follonica

Follonica (Grosseto). Dopo i primi sei mesi di intensa e proficua attività, il punto di ascolto dell’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) di Follonica, ospitato nei locali della Croce Rossa Italiana in via della Pace, osserverà un periodo di pausa estiva, riaprendo al pubblico a settembre.

Le attività di accoglienza e supporto riprenderanno a pieno ritmo a partire dal secondo venerdì di settembre. Dalla riapertura, i volontari torneranno a presidiare lo sportello con le consuete modalità: ogni secondo e quarto venerdì del mese, dalle 16.00 alle 19.00, al piano terra della sede della Cri.

Un primo traguardo importante e il valore della collaborazione

“Questa breve sosta estiva offre l’occasione ideale per tracciare un primo bilancio, che si rivela estremamente positivo ed emozionante – si legge in una nota dell’associazione -. L’apertura dello sportello ha infatti permesso ad Aism di intercettare e accogliere nuove persone con sclerosi multipla del territorio follonichese. Aver dato loro un volto, un orientamento immediato e la certezza di una rete di supporto vicina a casa rappresenta il vero grande successo di questo progetto. Un traguardo umano e associativo che non si sarebbe mai potuto concretizzare senza la sinergia con la Croce Rossa Italiana di Follonica. Aism desidera esprimere la sua più profonda e sincera gratitudine al comitato locale e al presidente Antonio Bellini: la loro generosa ospitalità e il supporto logistico hanno permesso di trasformare un semplice spazio in un vero e proprio punto di riferimento sicuro e vitale per i cittadini che affrontano ogni giorno la patologia”.

L’appello ai volontari

In vista della ripresa autunnale, la presidente della sezione provinciale Aism, Caterina Vargiu, ed il vice presidente, Leonardo Calamassi, rinnovano un accorato invito a tutta la comunità: “I buoni risultati di questi primi sei mesi ci dimostrano quanto sia fondamentale essere fisicamente presenti sul territorio. Ma per mantenere viva e capillare questa rete di solidarietà abbiamo bisogno di nuove energie. Rinnoviamo l’appello a tutta la cittadinanza: chi ha a cuore la nostra causa si faccia avanti per diventare volontario. Essere protagonisti attivi nel proprio territorio è il modo migliore per costruire, insieme, un mondo libero dalla sclerosi multipla”.

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