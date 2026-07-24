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Il Comune: “Ancora disservizi nella consegna della posta nelle frazioni”

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). “Sono numerose le segnalazioni che ormai ricevo sui disservizi legati alla consegna della posta – afferma il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconicon una situazione particolarmente critica nelle frazioni. Ci vengono comunicati ritardi, consegne irregolari e, in alcuni casi, come a Prata, i cittadini riferiscono di ricevere la posta ogni quindici giorni. Non è normale che un servizio essenziale venga erogato con queste modalità. La consegna della corrispondenza deve essere regolare e puntuale, soprattutto per le persone anziane e per tutti coloro che ricevono comunicazioni importanti, come documenti e bollette, attraverso il servizio postale”.

“A questo si aggiunge il problema, ormai ricorrente, della chiusura temporanea degli uffici postali nelle frazioni durante il periodo estivo per le ferie del personale – prosegue il sindaco di Massa Marittima -. In estate si aggrava la cronica carenza di organico di Poste Italiane e aumentano le criticità per le comunità più piccole. Lo scorso 26 giugno ha riaperto la sede centrale di Poste a Massa Marittima, in piazzale Mazzini, che era stata chiusa per gli interventi del progetto Polis. Anche in questo caso non sono mancati i disagi legati al prolungarsi dei lavori oltre i tempi inizialmente previsti.”

“Le richieste che rinnoviamo ogni anno a Poste Italiane – conclude Irene Marconi vengono puntualmente disattese e non riscontriamo la volontà e l’impegno concreto per proporre soluzioni alternative. Siamo di fronte a un muro di gomma. E poi ci chiediamo perché le aree interne si spopolano e sia necessario investire nei progetti di rigenerazione. Non possiamo pensare di rigenerare i territori se, contemporaneamente, vengono meno i servizi fondamentali. Le istituzioni locali fanno ogni giorno la loro parte, ma sono spesso lasciate da sole: anche le grandi aziende che gestiscono i servizi dovrebbero assumersi delle responsabilità”.

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