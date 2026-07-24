Piscina, l’opposizione: “Lavori fermi da settimane, il Comune spieghi i motivi”

Gavorrano (Grosseto). “Abbiamo depositato una nuova interrogazione, a prima firma della consigliera Chiara Vitagliano, per fare chiarezza sullo stato dei lavori della piscina comunale di Bagno di Gavorrano”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione “Noi, per Gavorrano!”.

“Lo abbiamo fatto perché, ancora una volta, i fatti sembrano raccontare una storia ben diversa da quella illustrata dall’amministrazione comunale – continua la nota –.Solo pochi mesi fa la Sindaca aveva assicurato che i lavori si sarebbero conclusi entro il mese di luglio 2026. Oggi, invece, apprendiamo dalla stampa che la riapertura slitta addirittura ai primi mesi del 2027. L’ennesimo rinvio. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Dai cantieri della palestra di Bagno di Gavorrano al campo sportivo di Giuncarico, passando ora per la piscina comunale, sembra esserci un filo conduttore: i cronoprogrammi vengono annunciati con grande sicurezza, ma poi vengono puntualmente disattesi. I cittadini meritano risposte, non continui rinvii”.

“C’è poi un altro aspetto che ci lascia profondamente perplessi. La Sindaca continua a dichiarare che i lavori ‘stanno andando avanti’ – prosegue il comunicato -. Eppure chiunque passi davanti alla piscina può constatare una realtà ben diversa: da settimane il cantiere appare immobile, senza operai impegnati nell’esecuzione delle opere. I cittadini di Gavorrano non sono ingenui e non hanno bisogno che qualcuno racconti loro una realtà diversa da quella che possono osservare con i propri occhi. Con la nostra interrogazione chiediamo all’amministrazione di chiarire, una volta per tutte, quali siano le reali ragioni di questo nuovo rinvio, perché il cantiere risulti fermo da settimane, se nel corso dei lavori siano emerse criticità tecniche tali da richiedere ulteriori interventi rispetto al progetto originario, se sia necessaria una variante in corso d’opera e, soprattutto, quale sarà l’eventuale incremento dei costi e con quali risorse il Comune intenda finanziarlo”.

“Quando si realizzano opere pubbliche possono certamente emergere imprevisti. Quello che è inaccettabile è che la Sindaca continui a rappresentare una situazione che non trova riscontro nella realtà dei fatti – termina la nota -. I cittadini vedono un cantiere fermo da settimane e hanno diritto a conoscere la verità, non a sentirsi raccontare che i lavori ‘stanno andando avanti’. La trasparenza non è un favore dell’amministrazione: è un dovere verso la comunità”.