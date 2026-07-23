Punta Ala Music Fest: i solisti dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino in concerto

Punta Ala (Grosseto). Sul palco del Punta Ala Music Fest al Belvedere di Punta Ala vanno in scena l’opera, l’operetta e la canzone popolare italiana con il concerto lirico dei solisti dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino.

Si esibiranno i tenori Davide Battiniello, Alfonso Zambuto e Nicolas Resinelli con Dorotea Dantong Wang maestro collaboratore al pianoforte. L’appuntamento è per venerdì 24 luglio alle 21 (ingresso libero e gratuito).

Il festival, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, è organizzato da Agimus Grosseto e fa parte del cartellone di eventi “L’estate del Marina 2026” realizzato dal porto Marina di Punta Ala in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Il concerto

Il concerto lirico dei solisti dell’Accademia del Maggio musicale fiorentino vedrà protagonisti giovani cantanti d’opera emergenti, tutti provenienti dal laboratorio e dal programma di formazione del teatro. L’Accademia del Maggio musicale fiorentino, infatti, è la scuola di alta formazione del celebre teatro d’opera di Firenze, il cui obiettivo principale è proprio quello di preparare giovani talenti provenienti da tutto il mondo alla carriera professionale nel teatro musicale. Tra i vari ambiti di formazione ci sono anche i corsi avanzati per cantanti lirici, maestri collaboratori e professori d’orchestra.

Il programma del concerto prevede – alternando i vari generi – l’esecuzione di celebri brani d’opera, pezzi d’operetta e canzoni popolari italiane, appartenenti alla tradizione napoletana, o straniere. Tra questi “Addio fiorito asil” da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, “Quando le sere al placido” da Luisa Miller di Giuseppe Verdi, “Pourquoi me réveiller” da Werther di Jules Massenet, “Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti” da La traviata di Giuseppe Verdi, “E lucevan le stelle” da Tosca di Giacomo Puccini, Entr’acte Atto III da Carmen di Georges Bizet, “‘A vucchella” di Francesco Paolo Tosti, “Granada” di Augustìn Lara, “Core ‘ngrato” di Salvatore Cardillo, “L’alba separa dalla luce l’ombra” e “L’ultima canzone” di Francesco Paolo Tosti, l'”Intermezzo” da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, “Torna a Surriento” di Ernesto de Curtis, “Parlami d’amore Mariù” di Cesare Andrea Bixio, “La donna è mobile” da Rigoletto di Giuseppe Verdi e gran finale con “Nessun dorma” da Turandot di Giacomo Puccini.

Nella foto: l’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino