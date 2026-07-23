Musica e incontro sulle donne nella Resistenza: l’Anpi organizza la Pastasciutta antifascista

Capalbio (Grosseto). La sezione Anpi della Costa d’Argento partecipa ques’anno per la prima volta alla rete delle Pastasciutte antifasciste organizzate in tutta Italia.

L’evento, previsto per sabato 25 luglio a partire dalle 19.30, avrà luogo a Borgo Carige (Capalbio) nel campo sportivo.

L’iniziativa è promossa dall’Anpi e sostenuta anche dalla Spi Cgil. La celebrazione è riservata esclusivamente agli iscritti di Anpi e Cgil.

Il programma

Il programma della serata prevede l’intervento della professoressa Luciana Rocchi, storica e fondatrice dell’Isgrec di Grosseto, e quello della professoressa Maria Teresa Sega di Venezia, storica della Resistenza e studiosa dei movimenti delle donne, le quali dialogheranno sul tema “Donne rEsistenti”, offrendo una riflessione sul ruolo fondamentale delle donne nella Resistenza e nell’impegno politico e civile.

A seguire musica dal vivo con la band “The Jumble” che arricchirà la serata con un repertorio che spazia da brani con la chitarra acustica a canti partigiani, da ritmi blues a pezzi di rock ‘n’ roll.

Il rito della Pastasciutta antifascista è il ricordo del piatto offerto dalla famiglia Cervi che si tenne a Gattatico (Reggio Emilia) il 25 Luglio 1943 per festeggiare la destituzione di Mussolini ed il suo arresto. Un gesto semplice, popolare e generoso, che è diventata una tradizione, simbolo di solidarietà, di speranza e di libertà che vede unirsi non solo gli antifascisti italiani, ma che è condiviso da migliaia di persone nel mondo, nel segno della memoria, nell’affermazione della pace, della giustizia e della democrazia.