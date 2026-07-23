“Al mare in sicurezza”: una giornata per prevenire e salvare vite

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il 25 luglio si celebra la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della prevenzione e della sicurezza in acqua.

Anche Castiglione della Pescaia, tra le località Bandiera Blu che hanno aderito alla campagna nazionale “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, dedica la giornata di sabato all’informazione e alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti per prevenire gli annegamenti.

L’appuntamento è fissato per le 10 alla Green Beach, sulla spiaggia di Levante, dove operatori specializzati organizzeranno laboratori didattici per bambini e dimostrazioni pratiche dedicate alla sicurezza in spiaggia, al salvamento e alle tecniche di primo soccorso. All’iniziativa parteciperanno le istituzioni locali, la Capitaneria di Porto di Castiglione della Pescaia, la Scuola italiana salvataggio cani di Firenze e Forte dei Marmi, la Misericordia di Buriano e la Croce Rossa Italiana comitato di Castiglione della Pescaia.

«La sicurezza dei nostri bagnanti – afferma il sindaco Elena Nappi – è uno degli aspetti ai quali questa amministrazione dedica massima attenzione. Partecipiamo con convinzione a questa iniziativa fin dalla sua istituzione, tre anni fa, perché crediamo sia fondamentale promuovere una sempre maggiore consapevolezza sui temi della sicurezza in mare; non per caso quest’anno, oltre a rinnovare ed ampliare il piano di salvamento a Castiglione della Pescaia, lo abbiamo realizzato anche a Punta Ala, un obiettivo storico centrato.

È importante coinvolgere tutta la comunità, ma soprattutto i più piccoli, affinché acquisiscano fin da subito comportamenti corretti, anche se la sicurezza riguarda tutti: bambini, anziani, persone con disabilità e, più in generale, chiunque frequenti il nostro litorale. Per questo abbiamo scelto di ospitare l’evento alla Green Beach, la spiaggia attrezzata per l’accessibilità, luogo simbolo dell’attenzione che Castiglione della Pescaia dedica all’inclusione e alla sicurezza. Ringrazio la partecipazione e la collaborazione di tutti coloro che sono deputati alla sicurezza in mare per aver messo a disposizione di cittadini e turisti la loro competenza e professionalità in questa importante giornata.

La prevenzione rappresenta il primo strumento per vivere il mare in modo consapevole e sicuro. Promuovere la cultura del salvamento e della sicurezza balneare è uno dei punti che qualifica il programma Bandiera Blu. La giornata organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia, pienamente in linea con le politiche di sicurezza in mare portate avanti dall’amministrazione comunale, vuole offrire a residenti e turisti un’occasione concreta per conoscere le buone pratiche, imparare a prevenire i rischi e sviluppare un rapporto sempre più responsabile con la risorsa mare».